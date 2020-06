Consécration de la nouvelle cathédrale des forces armées à Moscou

Le dimanche 14 juin, jour de la fête de Tous les Saints, le patriarche Cyrille a célébré la cérémonie de la consécration de la cathédrale patriarcale de la Résurrection du Christ, qui est maintenant l’église principale des forces armées de la Fédération russe, située dans le parc militaro-patriotique à Koubinka, dans la région de Moscou. La consécration de la cathédrale était suivie de la divine Liturgie. Un scandale est récemment survenu au sujet de deux mosaïques de cette nouvelle église, l’une représentant le président Poutine et, l’autre, Staline, figuré sur une bannière que les soldats portaient lors d’une célébration sur la Place rouge à l’occasion de la fête sur l’Allemagne nazie. Le président Poutine a déclaré qu’il trouvait inapproprié d’avoir son image dans l’église et, finalement, la mosaïque a été démontée et remplacée par la représentation de moines tenant l’icône de la Mère de Dieu de Chersonèse. Des voix dans l’Église se sont fait entendre pour dénoncer la représentation de Staline, comme un affront aux innombrables martyrs et confesseurs de l’Église russe qui sont morts du temps de sa tyrannie. L’archiprêtre Nicolas Balachov, vice-président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou avait déclaré à ce sujet : « Que Dieu nous préserve tous de la consécration d’une église orthodoxe avec la représentation d’un scélérat, d’un persécuteur de l’Église, avec le sang des saints sur les mains. Je prie pour que cela ne se produise pas. Et je le crois : le Seigneur ne permettra pas un tel piétinement de la mémoire des nouveaux martyrs, une telle défaite pour l’Église, une honte pour les chrétiens. Le Seigneur en trouvera le moyen ». Finalement, cette mosaïque a été démontée et placée dans un musée.

Avant le début de la célébration, le ministre russe de la défense Sergueï Choïgou, a accueilli les vétérans de la seconde guerre mondiale qui se trouvaient à l’église. Ensuite, les hiérarques et le clergé ont accueilli le patriarche Cyrille. Cinq autels ont été consacrés, dont l’autel central, dédié à la Résurrection du Christ. Les quatre autres autels sont dédiés aux saints patrons des corps des forces armées : S. Alexandre de la Neva pour l’armée de terre, le prophète Élie pour l’armée de l’air, S. André pour la marine, et la Ste grande-martyre Barbara pour les forces de missiles stratégiques. La crypte est consacrée à S. Vladimir.

La divine Liturgie était célébrée par le patriarche, assisté de huit évêques et un grand nombre de prêtres. Des prières ont été élevées pour la « paix, la santé et le salut des chefs militaires et des vaillants soldats qui défendent notre patrie et pour tous ceux qui ont travaillé pour construire et orner cette sainte église ». Des prières ont également élevées pour la cessation du coronavirus et le repos des âmes de tous les soldats qui ont donné leur vie pour la défense de la Russie. À la fin de l’office, le patriarche Cyrille a prononcé l’homélie et a fait don à la cathédrale de l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu de Kaplounov. Le patriarche a expliqué que l’icône a aidé l’armée russe à remporter la victoire contre les Suédois lors de la bataille de Poltava, sous le règne de Pierre le Grand en 1709. Le patriarche a également fait cadeau de l’icône de la Sainte Trinité qu’il avait dans sa cellule. Le patriarche est ensuite sorti du la place de l’église, où il s’est adressé aux forces armées : « Votre mission est très grande. Rappelez-vous cela et restez toujours fidèles à votre serment. Rappelez-vous que le peuple et le pays entier est derrière vous. Et le devoir de l’Église est de prier pour vous, pour vos familles et vos amis, pour notre patrie. Que la voie historique de notre peuple se déroule dans une telle harmonie entre les forces armées et la puissance spirituelle de l’Église, l’harmonie entre le spirituel et le matériel, l’État et l’Église, dans la paix et la prospérité. Que Dieu accorde de nouvelles réalisations et qu’il n’y ait jamais de défaites. Que la bénédiction soit avec nos forces armées et notre peuple ». Le patriarche Cyrille a également annoncé qu’il serait le recteur de la nouvelle cathédrale.

La construction de l’édifice a été l’un des projets de construction les plus importants durant ces dernières décennies, dont le coût s’est élevé à 40 millions d’Euros. Cette somme a été récoltée auprès de personnes individuelles, de sociétés et organisations. Il y a eu 100’000 donateurs en tout. Cette cathédrale est la troisième plus grande en Russie, après celle du Christ-Sauveur à Moscou et Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg, avec une hauteur de 95 mètres. On peut visionner ci-dessous une vidéo de la consécration de la cathédrale et de la divine Liturgie et une autre vidéo sur la construction de l’église, avec des vues de celle-ci.

La consécration de la cathédrale et de la divine Liturgie

La construction de l’église

Sources : 1, 2 et 3