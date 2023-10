Cycle de cours d’ordo et de pratique du chant liturgique

Avec la bénédiction de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, est dispensé, pour la quatrième année consécutive, un cycle de cours d’ordo et de chant liturgique auprès de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris.

Cette année, les Vêpres et les cours auront lieu le jeudi soir, respectivement à 18h et à 19h. Un jeudi par mois sera consacré aux cours théorique (diffusés en direct via Zoom et enregistrés), les autres jeudis seront consacrés à la pratique en présentiel à la cathédrale.

Dispensés en français, les cours s’adressent aux clercs, aux chantres et à toute personne intéressée par la science liturgique, débutante ou non.

Le premier cours théorique (en présentiel et diffusé par Zoom) aura lieu le 19 octobre à 19h, après la célébration des vêpres à 18h. La date des cours en ligne sera annoncée de mois en mois.

Comme chaque année, ce cycle sera conclu par un séminaire de pratique liturgique du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2024.

Inscription gratuite & participation libre.

Inscription & informations : [email protected]

Pour télécharger l’affiche, cliquez ICI !