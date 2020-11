Dans le cadre du festival « Pokrov » 68 films orthodoxes seront accessibles sur Internet

Fondé en 2003 avec la bénédiction du métropolite de Kiev Vladimir (+2014), le festival du film orthodoxe « Pokrov » a lieu maintenant chaque année à Kiev. Le but de ce festival est de faire connaître des films à contenu chrétien et les récompenser. Le XVIIIème festival a commencé le 12 novembre. L’ouverture a eu lieu en ligne et s’est déroulée sous le slogan « Ne craignez pas, croyez seulement ! » Pour la première fois dans l’histoire du festival a été organisé un télépont entre les studios à Kiev et à Moscou. Au commencement du festival a été présentée une allocution vidéo du primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, le métropolite de Kiev Onuphre. « Ne crains pas, crois seulement ! » sont les paroles du Sauveur adressées au chef de la synagogue Jaïre, lorsqu’Il est allé ressusciter la fille de celui-ci » a rappelé le métropolite Onuphre. « Ces paroles, aujourd’hui sont actuelles, parce que les gens sont saisis par la peur, celle de la pandémie, des épreuves qui atteignent l’humanité… Vous savez que le chef de la vie et de la mort est Dieu. Lorsque le Seigneur juge que quelqu’un doit mourir, celui-ci ne peut survivre, même s’il dispose d’une formidable santé. Lorsque le Seigneur bénit quelqu’un pour vivre, rien ne peut vaincre celui-ci. Aussi, sans négliger les normes sanitaires, qui sont nécessaires afin de minimiser la propagation de la contagion, nous devons espérer dans la miséricorde de Dieu et Il nous gardera », a conclu le primat.

Cette année seront présentés 68 films d’Arménie, Biélorussie, France (« Le père Grégoire, la voie vers la Lumière » et « Orthodoxie, apaiser la souffrance du monde« , Géorgie, Israël, Russie, Serbie, Ukraine. Ils seront présentés et disponibles sur Internet du 13 au 21 novembre sur le site du festival. Les films, en langue russe, sont classés en quatre catégories : films documentaires, films d’animation, longs métrages, courts métrages.

Les lauréats seront annoncés le jour de la clôture du festival, le 21 novembre.

Source (dont illustration) : Pravlife