Dans l’émission “Religions du monde” sur RFI

Dimanche 10 avril, le père Thierry Reveneau, de la métropole grecque-orthodoxe de France, a évoqué sur Radio France internationale, dans l’émission “Religions du monde”, la situation au sein de l’orthodoxie dans le monde suite à la guerre en Ukraine. Par ailleurs, un appel, signé par 36 organisations chrétiennes et la Métropole grecque orthodoxe de France, a été présenté au cours de cette émission. Cet appel affirme le regret de l’absence de débat démocratique sur certains sujets lors de la campagne présidentielle et en appellent à trois défis : l’attention aux plus vulnérables, l’urgence écologique et le vivre-ensemble. L’émission est en ligne ici.