Dans une interview à l’agence RIA Novosti, le métropolite de Volokolamsk Hilarion, président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe russe a précisé l’attitude de son Église en cas de reconnaissance par l’Église de Grèce de la nouvelle Église autocéphale ukrainienne :

– Dans quelques jours, l’Église de Grèce prendra une décision sur la reconnaissance ou non de la structure créée par Constantinople en Ukraine. Quelles sont vos prévisions, quels sont vos craintes et vos espoirs ?

– L’Église de Grèce est autocéphale et j’espère qu’elle prendra une décision responsable, correspondant à l’esprit et à la lettre des canons ecclésiastiques, sans pression de l’extérieur. On sait dans l’Église de Grèce que la structure pseudo-ecclésiale, qui a reçu le tomos de Constantinople est constituée de personnes n’ayant pas de sacres et d’ordinations canoniques. Une partie des « hiérarques » [de la nouvelle Église autocéphale ukrainienne, ndt] tire son origine d’un imposteur, un diacre qui se faisait passer parfois pour un évêque orthodoxe, parfois pour un prêtre anglican et qui en définitive s’est retrouvé derrière les barreaux. L’autre partie tire son origine d’un ex-métropolite, qui a été anathématisé. De sources infectées peut-il couler de la bonne eau ? Accorder le tomos d’autocéphalie à ce groupe était une faute de la part de Constantinople. Mais le pouvoir ukrainien d’alors a désinformé le patriarche Bartholomée ainsi que les propres experts de celui-ci pour les affaires ukrainiennes. On lui a laissé entendre que Porochenko resterait au pouvoir et mènerait la liquidation de l’Église orthodoxe canonique d’Ukraine à sa fin, alors que Porochenko a lamentablement échoué aux élections et a disparu de l’arène politique. On a laissé croire au patriarche qu’après l’octroi du tomos pratiquement tous les évêques canoniques rejoindraient la nouvelle structure, alors que seuls deux des quatre-vingt-dix d’entre eux l’ont fait. On a fait croire que Moscou retenait Kiev dans ses bras, mais il s’est avéré qu’il n’en était pas ainsi : les orthodoxes ukrainiens eux-mêmes, dans leur majorité écrasante, ne souhaitent pas rompre avec l’Église russe. Enfin, on a encore fait croire au patriarche que le tomos réunirait tous les orthodoxes ukrainiens. Mais il n’a pas même pu réunir les schismatiques eux-mêmes. Quelques mois seulement après « le concile d’unification », au cours duquel deux structures schismatiques ont été fusionnées en une seule, une division a surgi à nouveau au sein du schisme. Et maintenant, le fondateur même du schisme, rétabli dans son « rang » par le patriarche de Constantinople, a annoncé sa sortie de « l’Église orthodoxe d’Ukraine » et la reconstitution du « Patriarcat de Kiev ». Il est absolument naturel qu’un schisme se sépare en parties. Il y avait jadis un seul schisme vieux-calendariste en Grèce, et combien y en a-t-il maintenant ? Je suis profondément convaincu que le temps remettra tout en place. Il est maintenant important de ne pas se hâter par des décisions unilatérales qui ne peuvent qu’approfondir la division qui a surgi. Attendons plutôt le jour béni, lorsque toutes les Églises locales, mues par l’Esprit-Saint, pourront se réunir ensemble au niveau panorthodoxe pour résoudre l’avenir de l’orthodoxie ukrainienne. Il y a des précédents de guérisons des schismes, dont encore dans un passé récent. Il suffit de se rappeler de l’assemblée ecclésiale de Sofia, convoquée pour surmonter le schisme dans l’Église bulgare. Elle s’est déroulée sous la présidence du patriarche Bartholomée avec la participation des chefs et des représentants d’autres Églises locales. Elle eut pour résultat le retour des schismatiques au sein de l’Église. Dans le cas de l’Ukraine, un autre scenario a été choisi, aussi le résultat s’est-il avéré diamétralement opposé. Dans l’Église de Grèce, il y a un nombre significatif de hiérarques qui sont bien informés sur la situation réelle en Ukraine. Ils savent que la majorité absolue des fidèles orthodoxes restent unis autour du métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre. Ce sont 12.000 paroisses, plus de 200 monastères et des millions de fidèles. Ceux-ci savent qui sont les schismatiques et ne les suivront jamais. Ils n’échangeront jamais une eau vitale et pleine de grâce contre une eau infectée.

– Certains hiérarques grecs menacent l’Église orthodoxe russe d’isolement…

– Se trouveront isolés ceux qui reconnaissent le schisme. Nous, dans l’Église russe, ressentons le fort soutien des Églises orthodoxes locales. Certaines Églises ont ouvertement exprimé leur désaccord avec la légitimation du schisme ukrainien, d’autres, tout en gardant le silence, ne sont pas d’accord avec cela. J’en suis convaincu : la majorité absolue des Églises locales qui n’a pas reconnu cet acte, ne le reconnaîtront pas non plus à l’avenir. Et cela signifie que, tôt ou tard, il faudra de toute façon revenir pour cette question au niveau panorthodoxe.

– Comment se conduira l’Église russe, si l’Église de Grèce reconnaît « l’Église orthodoxe d’Ukraine » ?

– Et comment se conduirait l’Église de Grèce, si l’Église russe reconnaissait l’un des schismes vieux-calendaristes ? Je pense que la réponse est évidente. Lorsque Constantinople a octroyé le tomos d’autocéphalie aux schismatiques ukrainiens, il ne nous restait pas d’autre choix que de rompre la communion eucharistique. De nombreux hiérarques grecs ne l’ont pas compris, considéraient notre réaction trop rigide, ne laissant pas de place au dialogue. Mais que ceux qui nous critiquent se mettent à notre place. Nous sommes ouverts au dialogue et espérons dans le dialogue. Nous avons appelé à plusieurs reprises le patriarche de Constantinople à un tel dialogue. Et maintenant aussi, nous appelons à ce que des questions d’une telle importance soient résolues au niveau panorthodoxe, et non par des décisions unilatérales des Églises locales individuelles. Si nous ne pouvons maintenant résoudre la question sans atteinte à l’unité ecclésiale, faisons alors une pause. Laissons au Saint-Esprit la possibilité de nous aider à nous orienter là où il est difficile de le faire sans Son aide. Lors de chaque divine liturgie, nous élevons des prières pour l’unité de l’Église orthodoxe. Nous croyons que cette unité sera préservée et que les décisions nécessaires seront dictées, avec le temps, au concile pan-ecclésial par l’Esprit-Saint Lui-même, qui n’abandonnera jamais l’Église, car elle est une, sainte, catholique et apostolique et les portes de l’Hadès ne prévaudront pas contre elle (Matth. XVI, 18).

Source : Église orthodoxe russe