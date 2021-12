Décès de l’archiprêtre Nicolas Gundiaev à Saint-Pétersbourg

Le 30 décembre 2021, après une grave maladie prolongée est décédé, à l’âge de 82 ans, l’archiprêtre, Nicolas Gundiaev, recteur émérite de l’église de la Transfiguration du Sauveur, à Saint-Pétersbourg, professeur, recteur de l’Académie ecclésiastique de Leningrad de 1986 à 1987 et frère aîné du patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille. L’office des funérailles du père Nicolas aura lieu le 2 janvier 2022, et l’inhumation, au cimetière Saint-Nicolas de la Laure Saint-Alexandre-de-la-Neva à Saint-Pétersbourg.

Le futur prêtre Nicolas est né le 18 novembre 1940 à Leningrad. Son père, Michel Gundiaev (1907-1974), est devenu prêtre après la guerre, et sa mère, Raïssa Gundiaev (de son nom de jeune fille Koutchine, 1909-1984) enseignait l’allemand à l’école, puis, les dernières années, resta femme au foyer. Son grand-père était le prêtre Basile Gundiaev (1879-1969), et son frère cadet, Sa Sainteté le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, sa sœur cadette, Hélène Gundiaev, vice-recteur pour la culture de l’Académie ecclésiastique de Saint-Pétersbourg.

e père Nicolas s’est marié, et son fils Michel est devenu prêtre et recteur de l’église stavropégiaque du Patriarcat de Moscou à Genève. Pendant les années de la seconde guerre mondiale, Nicolas et sa mère vécurent le blocus de Leningrad. En 1963, il fut diplômé du séminaire de Leningrad, puis, en 1967, de l’académie ecclésiastique de la même ville, avec le diplôme de candidat en théologie. Depuis 1972, il était professeur associé, et à partir de 1975, professeur à l’Académie ecclésiastique. Il enseigna la patrologie jusqu’en septembre 2004. Il fut ordonné diacre par le métropolite de Leningrad et Novgorod Nicodème (Rotov), puis en 1967, prêtre. En 1971, il reçut la distinction d’archiprêtre.

À partir du 19 juillet 1972, il fut secrétaire du Saint-Synode pour les questions de l’unité chrétienne et des relations inter-ecclésiales. À partir du 13 février 1973 jusqu’au 4 avril 1977, il fut vice-président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou. À partir de 1977, il fut consultant au même département. En 1976-1977, il dirigea le cours de troisième cycle de l’Académie théologique de Moscou. Depuis le 25 mai 1977 jusqu’au 2 mars 1986, il fut recteur de l’église de la Transfiguration du Sauveur à Leningrad. À partir du 2 mars 1986, il fut recteur par intérim du séminaire et de l’Académie ecclésiastiques de Leningrad, et du 15 mars 1986 au 22 juin 1987, recteur de l’Académie. Le 23 juin 1987, il fut nommé à nouveau recteur de l’église de la Transfiguration du Sauveur. Le 11 août 2014, il devint recteur émérite de la même église. Que sa mémoire soit éternelle !

Source