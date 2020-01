Décès de l’archiprêtre Vsevolod Tchapline

L’archiprêtre Vsevolod Tchapline est décédé le dimanche 26 janvier 2020, après avoir célébré la divine Liturgie. Après s’être assis sur un banc, il se sentit mal et est décédé. Le père Vsevolod est né en 1968. En 1990, il a terminé ses études au séminaire de Moscou et, quatre ans après, à l’académie théologique de la même ville. De 2001 à 2009, il fut vice-président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou. De 2009 à 2016, il fut recteur de l’église Saint-Nicolas dans le quartier de Presnensky à Moscou. De 2009 jusqu’à 2015, il fut président du Département synodal pour l’interaction entre l’Église et la société. Déchargé de cette fonction, il fut nommé recteur de l’église Saint-Théodore-le-Studite à Moscou par le patriarche Cyrille, poste qu’il occupa jusqu’à son décès.

