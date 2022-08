Décès de Mgr Kallistos (Ware)

Mgr Kallistos (Ware) s’est endormi dans le Seigneur ce matin à l’âge de 88 ans. Mémoire éternelle !

Mgr Kallistos Ware (né Timothy Ware le 11 septembre 1934 en Angleterre, à Bath, Somerset) a été élevé dans la foi de l’Église Anglicane. Son éducation s’est déroulée à la Westminster School à Londres et au Magdalen College de l’Université d’Oxford, où il a obtenu une double maîtrise en Langues classiques (Classics) et Théologie. Il a également fait des études de lettres classiques à l’Université américaine de Princeton1.

En 1958, à l’âge de 24 ans, il est devenu membre de l’Église orthodoxe. Il a ensuite voyagé en Grèce, passant beaucoup de temps au Monastère Saint-Jean-le-Théologien de Patmos. Il a également fréquenté d’autres lieux importants de l’Orthodoxie comme Jérusalem et le Mont Athos. Lorsqu’il était encore laïc, il a passé 6 mois au Canada, au Monastère de l’Eglise Orthodoxe Russe à l’étranger. Dans l’édition 1964 de son livre L’Eglise Orthodoxe, Ware est décrit comme « travaillant à Montréal avec l’Eglise Orthodoxe Russe en exil ».

En 1966, il est ordonné prêtre au sein du Patriarcat œcuménique et est tonsuré comme moine sous le nom de Kallistos.

e Dans la même année 1966, il est devenu conférencier en études orthodoxes à l’Université d’Oxford, un poste qu’il a occupé pendant 35 ans jusqu’à sa retraite. En 1970, il a été nommé Fellow au Pembroke College à Oxford et en 1982 il est consacré évêque, devenant évêque auxiliaire avec le titre d’ « évêque de Diokleia », avec la tâche d’assister dans ses fonctions l’évêque de l’archidiocèse de Thyateira et de Grande Bretagne (Patriarcat œcuménique).

Malgré sa consécration, Ware est resté à Oxford et a continué à accomplir ses deux fonctions de prêtre de paroisse de la communauté grecque orthodoxe et aussi de conférencier à l’Université. Depuis sa retraite en 2001, il a continué à publier et à donner des conférences sur l’Orthodoxie. Jusqu’à il y a peu de temps, il a été le président du directoire de l’Institute for Orthodox Christian Studies de Cambridge. Il a été le président du groupe des Amis de l’Orthodoxie de l’île de Iona et des Amis du Mont Athos

Le 30 mars 2007, le Saint Synode du Patriarcat œcuménique a élevé le Diocèse de Diokleia au rang de métropole et Mgr Kallistos au rang de Métropolite de Diokléia.

