La paroisse orthodoxe francophone de Genève Sainte-Trinité – Sainte-Catherine a annoncé sur sa page Facebook le décès de Noël Ruffieux : « C’est avec tristesse mais dans l’espoir de la résurrection que nous avons appris le décès de Noël Ruffieux, le 20 novembre. Il a été un des fondateurs de la paroisse orthodoxe à Fribourg et grand artisan pour l’orthodoxie en Suisse. Que Dieu lui accorde une mémoire éternelle ! L’office des funérailles aura lieu le mardi 25 novembre à 13.30, en l’église de Courtepin. »

Noël Ruffieux (photographie ci-dessus) a notamment publié : « Réparer la maison de Dieu. Pour la communion dans l’Église » (Médiaspaul, 2020, 204 pages) ; « Pour que plus rien ne nous sépare. Trois voix pour l’unité » (collectif) (Éditions Cabédita, 280 pages, 2017). Il est également l’auteur d’articles parus dans la revue Contacts, comme dans le n°271 (3e trimestre 2020) « La tunique, le linceul et nos îles » que l’on peut lire en cliquant ici.