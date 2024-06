Le grand-protopresbytre du Patriarcat œcuménique, Georges Tsétis, est décédé à l’âge de 90 ans dans la soirée du dimanche 2 juin à Genève, où il résidait. Le père Georges est né le 22 juin 1934 à Constantinople dans une famille sacerdotale (son grand-père et son oncle étaient membres du clergé). Dès son plus jeune âge, il s’est familiarisé avec l’environnement ecclésiastique et liturgique à l’église de sa ville natale de sur la rive

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.