Déclaration de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie au sujet de la tentative d’assassinat de Robert Fico

L’archevêque Rostislav de Prešov et métropolite des Terres tchèques et de Slovaquie, et le métropolite Georges de Mihalovce et Košice, ont fait la déclaration suivante, suite à la tentative d’assassinat du premier ministre slovaque Robert Fico : « C’est avec inquiétude et douleur que nous avons appris aujourd’hui la nouvelle de la tentative d’assassinat du Premier ministre de la République de Slovaquie. Il s’agit d’un acte épouvantable, inacceptable et incompréhensible, que nous condamnons fermement. En tant que

