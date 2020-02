Déclaration du Patriarcat d’Antioche et de tout l’Orient au sujet de la réunion d’Amman

« Suite à la généreuse invitation de S.B. le patriarche Théophile III de Jérusalem à S.B. le patriarche Jean X d’Antioche, pour participer à une réunion consultative des responsables d’Églises à Amman, en Jordanie, le 25 de ce mois, l’Église d’Antioche déclare qu’elle ne participera pas à cette réunion. L’Église d’Antioche reconnaît la préoccupation des chefs des Églises orthodoxes et leurs initiatives à ce qui pourrait contribuer à trouver des solutions à la grave crise que l’Église orthodoxe connaît aujourd’hui. Cependant, elle a décidé de ne pas participer à cette réunion, sur la base de l’information qui a été fournie, et dans son souci d’éviter tout ce qui accroît les divergences et approfondit la fissure entre frères. Sa position ne signifie pas qu’elle n’est pas désireuse de trouver rapidement les solutions nécessaires à ce qui a mené à la cessation de la communion entre l’Église d’Antioche et de Jérusalem, et ce même après que l’Église d’Antioche ait montré son empressement pour tout ce qui facilite ces solutions. À cette occasion, l’Église d’Antioche réitère sa ferme position selon laquelle « le consensus unanime » entre les Églises, fondé dans la Sainte Écriture et la Sainte Tradition, est la règle essentielle dans l’Église orthodoxe pour ce qui concerne les décisions générales au niveau orthodoxe universel, ainsi que pour résoudre les questions en suspens. Elle confirme également ses efforts, par la communication constante avec les Églises, pour tout ce qui produit une atmosphère d’amour et un retour à la consultation mutuelle et à l’unanimité entre les frères, afin qu’elle soit fidèle à sa mission de joie, de paix et d’unité que le Seigneur veut de Son Église. L’Église d’Antioche appelle tous Ses enfants à se rassembler dans la prière et le travail pour la paix dans l’Église et le monde entier ».

