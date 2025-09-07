Déclaration du Patriarcat de Jérusalem concernant les événements au monastère Sainte-Catherine au Sinaï

« 6 septembre 2025Jérusalem Concernant la longue déclaration attribuée à l’archevêque du Sinaï, Damien, qui a quitté le monastère, frère bien-aimé dans le Christ et hiérarque canoniquement soumis à l’Ancien Patriarcat de Jérusalem, il a été décidé d’ignorer son contenu, afin que les sanctions canoniques correspondantes puissent temporairement être évitées. L’esprit inapproprié et anti-ecclésiastique de ladite déclaration, contenant des affirmations offensantes et fausses qui divisent l’hellénisme orthodoxe, confirme de nombreux témoignages,

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.