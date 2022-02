Déclaration du Saint-Synode de l’Église orthodoxe ukrainienne du 28 février 2022

« Bien-aimés dans le Christ, Vos Éminences et Excellences, Pères, Frères et Sœurs ! Cher peuple ukrainien !

C’est avec affliction et douleur que nous vivons la venue de la guerre sur notre terre natale ukrainienne. Des épreuves difficiles nous ont tous frappés. Les combats entre les troupes de la Fédération de Russie et les forces armées ukrainiennes se poursuivent sur presque tout le territoire de l’Ukraine, des soldats et des civils meurent et le nombre de réfugiés augmente. La mise en alerte des armes nucléaires remet fortement en question l’existence future de l’humanité et du monde entier. Dans une situation aussi difficile, nous appelons chacun à faire preuve de courage, à intensifier la prière et à s’unir autour de la défense de notre patrie. À tous nos défenseurs, nous voulons témoigner que nous vous honorons et prions pour vous, car vous risquez votre vie de manière sacrificielle et témoignez de la manière dont on peut réaliser les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ : “Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain” (Jean 15, 13).

Pour notre part, nous réaffirmons que l’Église orthodoxe ukrainienne a toujours soutenu et soutient la souveraineté de l’État et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Nous partageons pleinement la douleur et la souffrance de notre peuple. En ces jours décisifs, dans toutes les églises et monastères de notre Église, nous prions intensément pour la fin de la guerre et la restauration de la paix en Ukraine. Avec la bénédiction de Sa Béatitude le métropolite Onuphre, les diocèses et les monastères fournissent une assistance complète aux réfugiés et à tous ceux qui ont souffert à cause des combats. Nos églises sont ouvertes 24 heures sur 24 à ceux qui ont besoin de se protéger des bombardements. Chaque jour, l’Église orthodoxe ukrainienne élargit sa mission pour aider tous ceux qui sont dans le besoin. Conscients de cette responsabilité spirituelle particulière, nous nous adressons aujourd’hui à Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie. Votre Sainteté ! Nous Vous demandons d’intensifier vos prières pour le peuple ukrainien très éprouvé, d’exprimer votre parole primatiale pour que cesse l’effusion de sang fratricide sur le sol ukrainien et d’appeler les dirigeants de la Fédération de Russie à arrêter immédiatement les hostilités, qui menacent déjà de se transformer en une guerre mondiale.

Nous nous adressons également au président de l’Ukraine, Vladimir Aleksandrovitch Zelensky et au président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Au nom de millions de fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne, nous vous demandons de faire tout ce qui est possible pour mettre fin au péché de la confrontation armée entre nos deux peuples frères et d’entamer le processus de négociation. Cette terrible guerre a déjà porté un coup dur aux relations entre les peuples ukrainien et russe. Si l’effusion de sang n’est pas arrêtée, le gouffre entre nos peuples peut demeurer à jamais.

Peuple ukrainien, frères et sœurs ! Nous espérons que le bon sens l’emportera et que cette guerre cessera rapidement. Nous demandons à chacun d’entre vous de garder la paix mutuelle et ne pas céder à des provocations. Aidez-vous les uns les autres, prenez soin de vous mutuellement. Il est également important de ne pas attiser l’inimitié entre vous. Ce n’est que dans l’unité que se trouve notre force. Prions le Seigneur afin qu’Il éclaire les gouvernants de la lumière de Sa grâce. Nous croyons que le Seigneur Ami des hommes recevra notre labeur de prière, qu’Il nous pardonnera nos péchés. Et que très prochainement, la paix divine règnera sur notre terre bénie d’Ukraine ! »

