En réponse au rapport du protopresbytre Léonide Kishkovsky sur les relations extérieures, lors de sa session de printemps, le Saint-Synode des évêques de l’Église orthodoxe en Amérique a procédé à la déclaration suivante :

« Le 28 janvier 2019, le Saint-Synode avait adressé une lettre pastorale à son troupeau sur la situation en Ukraine. Lors de notre session de printemps, du 7 au 10 mai 2019, nous réaffirmons cette lettre. Une fois encore, nous exprimons notre profonde tristesse au sujet de la situation ecclésiale actuelle. Nous déplorons particulièrement la rupture de la communion entre l’Église de Moscou et l’Église de Constantinople, qui est une cause de grande douleur. Comme nous l’avons déclaré constamment, le Saint-Synode désire et a l’intention de maintenir la pleine communion avec toutes les Églises orthodoxes autocéphales reconnues universellement. Nous exhortons le clergé et les fidèles de l’Église orthodoxe en Amérique à élever de ferventes prières afin que l’unité et la communion des chrétiens orthodoxes en Ukraine soit rétablie, que tous les schismes soient résolus conformément à la tradition et la discipline canoniques de l’Église et que les souffrances des fidèles orthodoxes d’Ukraine, qui supportent le poids des difficultés ecclésiastiques, prennent fin. Nous nous tournons vers une solution pan-orthodoxe de cette crise actuelle, car elle affecte toutes les Églises orthodoxes. En réponse aux présents défis, le Saint-Synode cherche seulement à suivre les Pères de l’Église, qui insistent sur le fait que ceux qui confessent la foi de l’Église une, sainte, catholique et apostolique, restent unis. Rien ne peut être plus agréable au Seigneur, qui aspirait à l’unité de Ses disciples, à voir Son peuple fidèle, séparé par une si vaste diversité de lieux, par l’histoire, les cultures et les langues, être lié par l’unité de l’amour dans le corps unique du Christ. Inversement, rien ne plait tant au Malin que de décourager les fidèles à se réunir dans l’unité avec le Seigneur, les dispersant au contraire dans la désunion. En tant que pasteurs auxquels est confié le troupeau de l’Église orthodoxe en Amérique, nous ne pouvons rester les bras croisés et permettre que les fidèles orthodoxes soient dispersés et divisés en factions. Pendant des années, l’Église orthodoxe en Amérique a maintenu fermement la foi des apôtres, des Pères, des orthodoxes, la foi qui anime le monde habité. Dans nos églises, chapelles, monastères, séminaires et institutions à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique, nos communautés rendent gloire, honneur et adoration au Dieu unique et Père, à notre saint Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Le Saint-Synode supervise la vie ecclésiale et exerce son ministère sur le troupeau qui lui est confié par la grâce de Dieu dans tout l’ordre canonique et la fidélité à la tradition de l’Église. À chaque niveau de l’expérience ecclésiale, notre Église cherche à résoudre ses problèmes internes de façon conciliaire avec le plérôme de l’Église conformément à la tradition qu’il a reçue. L’Église orthodoxe en Amérique rend grâce à Dieu pour la grande bénédiction qu’Il nous a donnée, et aussi pour la communion qu’Il a permis de maintenir par notre foi commune avec les autres Églises orthodoxes locales. Le Saint-Synode exhorte ses fidèles à considérer avec zèle toutes choses comme secondaires par rapport à l’unité à laquelle l’Église est appelée. Par dessus tout, nous exhortons tous les membres de l’Église à faire preuve de sollicitude pour l’unité de la sainte Église orthodoxe du Christ en Amérique et dans le monde entier, sans quoi elle deviendra divisée, affaiblie dans sa tâche de la prédication de l’Évangile jusqu’aux confins de l’univers ».

Source : OCA