La communauté de moniales du monastère de la « Protection de la Mère de Dieu, Saint-Jean de Changhaï et Saint-Étienne le Grand » mène sa vie spirituelle dans une maison achetée dans la localité des Sciernes d’Albeuve, dans le canton de Fribourg. La chapelle a été aménagée pour devenir un lieu de prière par des architectes et des artistes iconographes roumains. En quelques mois, à l’aide de chrétiens roumains, mais aussi suisses, français, grecs ou russes, la chapelle a été aménagée. Elle a été consacrée samedi matin par le métropolite Joseph d’Europe occidentale et méridionale. Outre le métropolite Joseph, les trois hiérarques suivants ont participé à l’office : les évêques Ignace de Huși et Timothée d’Espagne et du Portugal, et l’évêque-vicaire Marc de Neamț. À la cérémonie était présent Vlad Vasiliu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Roumanie en Suisse. À l’occasion de cet événement, le métropolite Joseph a procédé à la chirothésie au rang d’higoumène de la moniale Antonia qui se trouve à la tête de la communauté. Celle-ci est arrivée à Fribourg en 2013 et a fondé ce monastère, qui est dédié à la fête de la Protection de la Mère de Dieu, S. Jean de Changhaï et S. Étienne le Grand. Les offices, auxquelles assistent des orthodoxes de toutes origines, y sont célébrés en roumain et en français.

