Déjeuner musical au profit de l’association Saint-Basile dimanche 3 mars 2024

L’association Saint-Basile a pour objet de lever des fonds pour soutenir la scolarisation d’enfants de toutes religions au Liban. Le Liban traverse une crise économique, sociale et politique, qui ne cesse de s’aggraver depuis l’explosion au port de Beyrouth en 2020 et plus récemment encore avec le contexte de guerre au Moyen-Orient. On assiste malheureusement à un phénomène de déscolarisation face à l’augmentation vertigineuse des frais d’inscriptions et du coût des fournitures scolaires, des transports, des vêtements etc., d’où la raison-d’être de cette association.

L’association organise un Déjeuner musical qui aura lieu le dimanche 3 mars à partir de 12h30 à Neuilly. Au programm : buffet libanais, chants traditionnels, danses orientales, tombola… Vous trouverez plus détails sur l’affiche ci-jointe.

Il est préférable de s’inscrire à l’avance ou de faire un don (en prenant un tarif gratuit, on peut ajouter un don qui donne droit à un reçu fiscal) via cette page !