Les étudiants orthodoxes chinois peuvent commencer leur préparation à la prêtrise en République populaire de Chine dans les écoles ecclésiastiques de l’Église orthodoxe russe. C’est ce qu’a communiqué vendredi dernier le service de communication du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, au sujet des résultats des discussions qui ont eu lieu à Pékin. Jeudi a eu lieu à l’Administration d’État de la République populaire de Chine pour les affaires religieuses la sixième séance du groupe de travail russo-chinois pour les contacts et la collaboration dans le domaine religieux. La séance était menée conjointement par le métropolite Hilarion, président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures et le chef adjoint de l’Administration d’État de la République populaire de Chine pour les affaires religieuses, Zhang Yantong. « Un large tour des thèmes a été soulevé concernant la collaboration de la Russie et de la Chine dans le domaine religieux, dont les questions de préparation des étudiants orthodoxes chinois dans les écoles ecclésiastiques de l’Église orthodoxe russe », est-il dit dans le communiqué. Commentant le bilan des discussions passées, le vice-président du Département des affaires ecclésiastiques, l’archiprêtre Nicolas Balachov a précisé à l’Agence RIA Novosti, que le dialogue avec les organes gouvernementaux de la République populaire de Chine, malgré les difficultés, sera poursuivi « avec respect et constance ». « L’un de ses buts principaux est l’aide à la préparation des étudiants orthodoxes chinois qui, à l’avenir, deviendront les pasteurs des fidèles orthodoxes dans ce pays », a dit le père Nicolas. Celui-ci a fait remarquer que nombreux sont ceux qui, parmi les chrétiens chinois, sont passés par des temps assez difficiles et ont gardé la foi durant les années où les églises étaient fermées et où il n’y avait pas de prêtres. En 2015 a été ordonné le père Alexandre Yu Shi, le premier prêtre orthodoxe chinois après une interruption d’environ soixante ans, ce qui a été également le résultat des négociations russo-chinoises précédentes. « Suite à la venue, après une longue interruption, du premier prêtre orthodoxe à Harbin, d’autres viendront. Nous espérons que des offices réguliers seront rétablis à Ergun, Yining, Urumtchi, où les églises sont ouvertes, mais n’ont pas de prêtres. Nous espérons que nos frères dans la foi acquerront des lieux de prière dans les autres parties de ce pays immense. Soyons conséquents et patients, jusqu’à ce que se rétablisse la vie normale de l’Église orthodoxe de Chine. Les premiers pas dans cette direction sont déjà accomplis », a conclu l’interlocuteur de l’agence. Sur l'histoire de la mission orthodoxe russe en Chine, regardez notre documentaire en français et sous-titrés en anglais !

