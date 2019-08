Un vote sur le projet de loi, qui a été adopté par la chambre basse il y a deux semaines, devait avoir lieu à la chambre haute cette semaine, bien qu’il ait été reporté à la dernière minute jusqu’au mois prochain grâce, en partie, aux protestations des Australiens qui sont horrifiés par les stipulations du projet de loi. Celui-ci permettrait les avortements pour toute raison jusqu’à cinq mois et demi de grossesse, et même jusqu’à la naissance avec l’accord de deux médecins. Les médecins qui sont opposés à l’avortement seraient également contraints par la loi de diriger vers un autre médecin toute femme réclamant un avortement. 30’000 personnes ont manifesté pour la vie. À la manifestation, organisée en partie par différentes organisations chrétiennes, participaient des milliers de chrétiens orthodoxes d’Australie qui se sont joints au rassemblement devant le bâtiment du parlement. Les hiérarques orthodoxes participant à l’événement étaient l’archevêque Macaire de l’Archevêché orthodoxe grec d’Australie, le métropolite Basile de l’archevêché d’Australie du Patriarcat d’Antioche, l’évêque Georges de l’Église orthodoxe russe hors-frontières et l’évêque Silouane de l’Église orthodoxe serbe en Australie. Un certain nombre de hiérarques et de clercs d’autres confessions chrétiennes étaient également présents. L’archevêque Macaire s’est adressé à la foule, mentionnant que les chrétiens orthodoxes de toutes les juridictions étaient unis à cette manifestation contre le grand péché de l’avortement. Il commença par citer le psaume 138 qui dit que Dieu nous connaît dans le sein de notre mère, et a déclaré : « Aucune loi ne saurait enlever le droit à la vie d’un enfant, et encore moins supprimer celui-ci d’une manière si barbare ». L’État des Nouvelles Galles du Sud a aboli la peine de mort pour crime en 1955 ; maintenant, elle est réintroduite » a déclaré l’archevêque Macaire, mentionnant que le projet de loi va aussi loin qu’il permettrait l’avortement même pour la seule raison que le sexe de l’enfant à naître est contraire aux souhaits des parents.

