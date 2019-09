« Accomplissant le devoir pastoral d’intercession pour les détenus nous, prêtres de l’Église orthodoxe russe, chacun en son propre nom, considérons de notre devoir d’exprimer notre conviction qu’il est nécessaire de reconsidérer les décisions de justice concernant les peines de prisons infligées à une série de participants de « l’affaire de Moscou », est-il dit dans la lettre ouverte des clercs, dont a eu connaissance le correspondant de l’agence « Interfax ». Les auteurs du document expriment leur perplexité quant au fait que les tribunaux russes ont prononcé des « peines bien plus douces » à des accusés de délits plus graves que ceux qui ont été accomplis par ceux de « l’affaire de Moscou ». Les représentants du clergé se sont adressés aux personnes investies du pouvoir judiciaire et actives au sein des structures de pouvoir en Russie, rappelant que beaucoup d’entre elles sont baptisés dans l’Église orthodoxe et se considèrent croyants. « Les débats judiciaires ne doivent pas comporter un caractère répressif, les tribunaux ne peuvent être utilisés comme un moyen de pression sur ceux qui manifestent leur désaccord, l’usage de la force ne doit pas être utilisé avec une violence injustifiée », écrivent les prêtres. Ceux-ci sont préoccupés par le fait que « les condamnations prononcées s’apparentent davantage à l’intimidation des citoyens russes, qu’à une décision équitable à l’égard des accusés ». « On ne peut construire une société de gens libres qui s’aiment les uns les autres sur l’intimidation. Nous exhortons tous à renforcer la prière pour les détenus et pour ceux qui ont entre leurs mains leur destin, pour la Russie, son pouvoir, son armée et son peuple. Que Dieu nous bénisse tous de Sa paix et nous donne les forces et la détermination de nous respecter et de nous aimer mutuellement » est-il encore dit dans la lettre ouverte du clergé. Le recueil de signatures sous ce document continue à l’heure actuelle. Parmi ceux qui ont déjà signé l’appel sont mentionnés: l’archiprêtre Alexandre Borisov, recteur de l’église Saints-Côme-et-Damien à (Moscou), le hiéromoine Jean (Gouaïta), clerc de la même église, l’archiprêtre Victor Grigorenko (neveu du prêtre Alexandre Men), recteur de l’église Saint-Serge à Serguïev Possad, l’archiprêtre Georges Ioffé, recteur de l’église de l’icône de la Mère de Dieu « apaisement de l’affliction » (Saint-Pétersbourg), l’archiprêtre Alexandre Kordotchkine, supérieur de la cathédrale Sainte-Marie-Madeleine (Madrid), le prêtre Vladimir Lapichine, recteur par intérim de l’église de la Dormition de l’Ouspenskaïa Vrajka à Moscou, les prêtres de Moscou André Lorgous, Théodore Lioudogovsky, Dimitri Perchine, l’archiprêtre Denis Pozdniaïev, recteur de la paroisse Saints-Pierre-et Paul à Hong Kong, l’archiprêtre Alexis Ouminsky, recteur de l’église de la Vivifiante Trinité à Khohly, et d’autres encore. Après les rassemblements des 27 juillet et 3 août, le Comité d’enquête de la Fédération de Russie a engagé des poursuites pénales pour troubles massifs à l’ordre public (article 212 du Code pénal de la Fédération de Russie) et contre le recours à la violence à l’encontre des agents de la force publique (article 318 du Code pénal de la Fédération de Russie), au titre desquelles plus de dix personnes ont été arrêtées.

Source