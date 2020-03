Des vigiles nocturnes et des processions auront lieu dans tous les monastères du Mont Athos pour la délivrance du coronavirus

La Sainte-Communauté a appelé tous les monastères du Mont Athos à faire face, par des vigiles à la Mère de Dieu et des processions, à la pandémie, et à se tenir aux côtés des hommes éprouvés. Selon les informations de l’agence Orthodoxia, la Sainte Communauté du Mont Athos s’est réunie jeudi dernier et a décidé d’envoyer une lettre à tous les monastères athonites pour leur communiquer sa décision de faire face au coronavirus par une prière renforcée, par des processions et des vigiles nocturnes. Les représentants des vingt monastères du Mont Athos expriment ainsi leur compassion aux personnes éprouvées, priant pour celles-ci avec douleur la Mère de Dieu afin qu’elle les protège en ces moments difficiles. Les décisions de la Sainte-Communauté sont les suivantes : 1) Une vigile nocturne (agrypnie) à la Mère de Dieu et à saint Charalampos (voir ici sa vie et ici l’acathiste au saint, ndt) sera célébrée dans la nuit du vendredi au samedi de la 4ème semaine du Grand Carême (c’est-à-dire du 27 au 28 mars), dans tous les monastères et leurs dépendances ainsi que dans l’église du Protaton, 2) Des processions auront lieu avec les saintes reliques et les icônes miraculeuses, au gré et selon l’ordo de chaque monastère.

La Sainte Communauté, de cette façon soutient les médecins, le personnel médical et les bénévoles et tous ceux qui travaillent pour leurs semblables, ainsi que les dirigeants qui, en ce moment, doivent prendre des décisions pour l’épreuve temporaire qui s’abat sur l’humanité. Dans sa lettre, la Sainte Communauté exprime l’affliction des Pères athonites pour toute interdiction générale du culte chrétien orthodoxe, particulièrement pendant la période de la pandémie. La Sainte Communauté termine sa lettre en soulignant la nécessité d’intensifier les prières et la vie sacramentelle pendant la période du Grand Carême et appelle tout le peuple à se tourner dans le repentir, de toute son âme et de tout son esprit vers le Seigneur, la Source de vie et le vainqueur de la mort.

