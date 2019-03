À l’occasion du dimanche de l’orthodoxie – devenu traditionnellement en Europe occidentale un dimanche de partage inter-juridictionnel – la Fraternité orthodoxe de la Région parisienne a organisé un rassemblement panorthodoxe en la cathédrale roumaine des Saints-Archanges, rue Jean de Beauvais (Paris, 6e) sur le thème : « Vivre et partager la conciliarité ecclésiale », pour fêter les 70 ans de la revue Contacts. La liturgie pontificale fut présidée par Mgr Joseph, métropolite d’Europe occidentale et méridionale, et chantée en alternance par la chorale roumaine de la paroisse et une chorale francophone rassemblant des chanteurs de diverses juridictions. La liturgie fut célébrée en roumain et français, avec un peu de grec et de slavon. Une assemblée très nombreuse (près de 400 personnes) y a pris part. À l’issue de la liturgie, Mgr Joseph a lu en français un extrait du message du patriarche Daniel de Roumanie, rédigé à l’occasion du Dimanche de l’Orthodoxie et revenant sur l’importance de la vénération des icônes, en opposition à une tendance contemporaine à faire de sa propre image une idole par le biais des réseaux sociaux, puis il évoqué l’importance du travail de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, ainsi que celui de la revue Contacts. Il a souligné que la paroisse des Saints-Archanges, qui célèbre exclusivement en langue roumaine depuis plusieurs générations, ne compte plus parmi ses ouailles d’aujourd’hui d’enfants de la génération précédente. Ceci parce que la transmission de la foi est principalement rendue possible par son inculturation dans la langue du pays d’accueil, ce à quoi la Fraternité orthodoxe contribue depuis plusieurs décennies. Après des agapes fraternelles s’est tenu un échange centré sur les 70 ans de la revue Contacts et le thème de la conciliarité, rassemblant des personnes venues de diverses juridictions (roumaine, russe, grecque, bulgare, serbe), en présence de Mgr Joseph. Après que l’assemblée a chanté une litie à la mémoire des fondateurs de la revue Contacts, Michel Stavrou, directeur du comité de rédaction, a lu les messages de félicitations d’autres revues théologiques à l’occasion de cet anniversaire et présenté la nouvelle maquette de la revue, rénovée pour une meilleure lisibilité. Olga Lossky-Laham, secrétaire du comité de rédaction, a ensuite dressé un panorama éditorial des dix dernières années pour en montrer la continuité créative, s’attachant en particulier à relever les éléments qui permettent de diagnostiquer la crise ecclésiale conciliaire actuelle, principalement liée à la prolifération du phylétisme, et d’y apporter des éléments de réponse, à commencer par un retour à l’ecclésiologie eucharistique et une redécouverte d’une hiérarchie ecclésiale fondée sur l’amour, le service mutuel et la kénose. Jean-Claude Polet, membre du comité de rédaction de la revue, a ensuite développé le thème de la conciliarité dans son vécu concret et contemporain, fondé sur le partage eucharistique et fraternel, sur la proximité des membres d’une communauté unis dans le Corps du Christ comme ciment de la vie de l’Église. Michel Stavrou a ensuite conclu en esquissant les chantiers à venir pour la revue, en particulier ceux de l’anthropologie et de l’ecclésiologie, ainsi que la nécessité pour Contacts d’être disponible sous un format numérique. Un temps de questions, permettant de revenir sur des questions ecclésiologiques, a enfin clôturé cette riche journée.

