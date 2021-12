Discutez en direct avec l’Ancien Ephrem, higoumène du monastère de Vatopédi – aujourd’hui, à partir de 18h30

Le site Internet Pemptousia et l’association Les amis du Mont Athos, organisent une rencontre ce jeudi 16 décembre à partir de 18h30 heure de Paris une rencontre avec l’Ancien Ephrem qui parlera sur la préparation de la grande fête de la Nativité en grec une interprétation simultanée en anglais, russe, roumain, géorgien et français pour toute la session, y compris l’homélie et les questions et réponses. Pour des raisons techniques, les questions devront être posées uniquement en anglais.

Pour vous enregistrer en avance pour cette rencontre cliquez sur ce lien !

Après vous être enregistrés, vous recevrez une confirmation par e-mail contenant les informations pour vous joindre à la rencontre. Vous êtes priés d’installer la dernière version de l’application Zoom (bureau ou mobile) afin de pouvoir écouter les différentes langues. Les instructions sont ICI !