Documentaire Orthodoxie : « La levée des excommunications » – dimanche 21 décembre 9 h 30 sur France 2

Pendant plus de 900 ans, l’Église catholique et l’Église orthodoxe se sont tourné le dos. Mais pourquoi ? Ce n’est pas juste une histoire de date – 1054 –, c’est bien plus complexe que ça. Des différences culturelles, des enjeux politiques, et des blessures qui se sont accumulées au fil des siècles.

Ce documentaire raconte comment deux hommes, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras, ont décidé de changer les choses. En 1964, ils se rencontrent à Jérusalem. Un an plus tard, le 7 décembre 1965, ils font un geste extraordinaire : ils lèvent les excommunications qui pesaient depuis le Moyen Âge. Ce n’est pas juste un acte administratif, c’est un moment de réconciliation, une tentative de « purifier la mémoire » de l’Église.

À travers des interviews et des archives, découvrez comment ces deux figures ont osé franchir un fossé que beaucoup croyaient infranchissable. Une histoire de foi, de courage et d’espoir.

Le documentaire « La levée des excommunications » produit par le père Jivko Panev est diffusé le dimanche 21 décembre à 9 h 30 en direct (visible dans le monde entier)!
Si vous avez manqué le documentaire, vous pourrez le visionner, à partir du lundi 22 décembre, sur la chaîne YouTube de France Télévisions.

YouTube video

Documentaire Orthodoxie : « La levée des excommunications » – dimanche 21 décembre 9 h 30 sur France 2

