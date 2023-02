don d’un fragment des reliques de saint silouane l’athonite et ordination diaconale à chaville

Le 19 février 2023, dimanche du Jugement dernier, Son Excellence l’évêque Syméon de Domodedovo a présidé la divine liturgie en la paroisse orthodoxe Notre-Dame-Souveraine et de Saint-Silouane-l’Athonite, à Chaville.

À cette occasion, il a offert à la paroisse (dont le recteur est l’archiprêtre Jivko Panev) un fragment des reliques de saint Silouane l’Athonite, protecteur de la paroisse. Au cours de la Sainte Liturgie, Mgr Syméon a également procédé à l’ordination diaconale du servant de la paroisse, Zoran Petrel. (voir l’album de photographie).

Artiste plasticien de formation et iconographe, le nouvel ordonné est licencié (actuellement en train de terminer son travail de Master) de l’Institut de Théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Le nouveau diacre accomplira son ministère dans la paroisse qu’il a desservit jusqu’à présent comme servant, tandis que son épouse y est chantre.

L’évêque Syméon, s’inspirant de la péricope de l’Évangile du jour (Mt XXV,31-46), a souligné dans son homélie le fait qu’à la fin des temps une seule question nous sera posée : as-tu aimé ? Car l’amour est la base de toute vie chrétienne et chercher à aimer c’est chercher Dieu. C’est l’essentiel du témoignage du Christ. Il en était l’exemple premier, puisque par amour pour nous il a donné sa vie en acceptant la passion, la crucifixion. Il est ressuscité pour nous donner la possibilité de bénéficier de notre résurrection. L’évêque a donné l’exemple de saint Silouane qui a passé sa vie à aimer. Malgré les fautes qu’il avait commises, il a cherché de tout son cœur à désirer Dieu dans l’amour. Il a prié, il a pleuré pour le salut du monde entier. Mgr Syméon a ensuite cité une phrase qu’il a fait graver sur le nœud de la crosse épiscopale, celle de saint Augustin « Aime et fais ce que tu veux », en soulignant ainsi que si notre volonté est animée par l’amour nous pouvons tout faire. Même ce qui est impensable, notamment d’aimer ses ennemis, car nous ne serons pas jugés sur le nombre de prosternations, de jeûnes, de prières ni de veilles que nous avons faits, mais nous serons jugés sur l’amour. Alors cherchons à aimer, désirons aimer, demandons au Seigneur d’être capable d’aimer. Et si nous faisons cet effort d’avoir le désir d’aimer, alors le chemin nous mènera aux portes de l’éternité qui s’ouvriront. N’ayons pas peur mais aimons, le plus possible.