Le chœur In illo tempore sous la direction d’Alexandre Traube, donnera à quatre reprises en Suisse romande (dates et lieux, voir l’affiche ci-contre), la ” Semaine de la Passion ” de Maximilan Osseievich Steinberg, chef-d’œuvre de la musique orthodoxe du 20e siècle, composée en 1923 et demeurée sous le manteau jusqu’à sa création américaine, puis russe dès 2014. C’est une œuvre d’une intense spiritualité et de la plus haute inspiration, dont la polyphonie, pour imposante qu’elle soit, est dépouillée du romantisme un peu sentimental qu’on trouvait encore dans la première ” Semaine de la Passion ” composée dix ans auparavant par Grechaninov et est entièrement basée sur les mélodies znamen originelles et les tons slaves. Pour en savoir plus, cliquez ICI !

A cette occasion, il y aura aussi le vernissage du coffret CD de la Passion selon Matthieu du métropolite Hilarion Alfeyev, unique version de l’œuvre avec récitation en français (par le chanteur Alexandre Diakoff, ancien maître de chœur de la cathédrale russe de Genève) des Évangiles qui alternent avec les chants, d’après nos concerts publics de 2010 à 2013.