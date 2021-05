Nous vous proposons le texte d’un entretien donné le 18 avril dernier par l’archimandrite Élie du monastère de la Transfiguration.

Présentation : « Texte revu, corrigé et complété d’un entretien spontané, au réfectoire, après un office de communion, en présence physique d’un très petit nombre de fidèles, le 18 avril 2021, dimanche dit de sainte Marie l’Égyptienne, après une cessation de toute vie liturgique depuis 21 jours, en raison de la pandémie Covid-19, dont tous les membres du monastère et une majorité de fidèles ont supporté les assauts. Voici présenté le condensé de plusieurs témoignages concordants et assez nombreux, non seulement des membres présents à ce café dominical, mais aussi de ceux, pas rares, reçus pendant la « crise sanitaire » par téléphone, e-mail ou SMS et confiés à père Élie et qu’il répercute ici, avec la difficulté de respecter la discrétion, la vie intérieure et l’anonymat de chacun. L’expérience est suffisamment générale pour être exposée ici. La concordance des témoignages révèle sans aucun doute une intervention providentielle et une expérience non individuelle mais « d’Église », un événement spirituel dans son humilité et sa simplicité. »

Pour lire ce texte, cliquez ici.