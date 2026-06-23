Erdoğan ordonne la reprise des pourparlers sur la réouverture de l’École théologique de Halki

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a donné instruction aux responsables turcs de reprendre les négociations sur la réouverture éventuelle d’un séminaire chrétien orthodoxe près d’Istanbul, rapporte Reuters. L’École théologique de Halki, fondée en 1844 sur l’île de Heybeliada, en mer de Marmara, a été pendant plus d’un siècle le principal établissement théologique du Patriarcat de Constantinople, formant des générations successives de clercs orthodoxes, parmi lesquels l’actuel patriarche Bartholomée Ier.

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