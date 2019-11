Exposition à Paris : « L’icône, tradition et modernité »

La paroisse orthodoxe bulgare Saint-Patriarche-Euthyme-de-Tarnovo à Paris, en collaboration avec l’Institut culturel bulgare, sous le haut patronage de l’ambassadeur de la République de Bulgarie en France et Monaco, Angel Tcholakov, et avec la bénédiction de Mgr Antoine, métropolite orthodoxe bulgare d’Europe occidentale et centrale, présente pour la dixième année consécutive une exposition d’icônes orthodoxes contemporaines.

Cet événement célèbre dix ans de coopération fructueuse avec l’unique chaire d’ « Arts ecclésiastiques » de Bulgarie, celle de l’université de Veliko Turnovo « Saints Cyrille et Méthode », avec laquelle les participants sont liés d’une manière ou d’une autre.

L’exposition, marquant le jubilé, comprendra des icônes, des photographies, des fresques et des sculptures en miniature, des dessins, des compositions en plastique sur des thèmes chrétiens et des sculptures en bois de professeurs d’arts ecclésiastiques et de leurs élèves de Bulgarie et de Roumanie, ainsi qu’une partie des œuvres primées de la sixième exposition biennale internationale des arts ecclésiastiques qui se tient actuellement à Veliko Tarnovo.

Le vernissage aura lieu à 18 heures, le 21 novembre, jour de la famille chrétienne, lorsque l’Église orthodoxe célèbre l’Entrée au Temple de la Mère de Dieu, à l’Institut culturel bulgare (28 rue de la Boétie 75008) et sera suivi de deux conférences.

Source