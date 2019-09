La Liturgie a eu lieu en la cathédrale, où sont gardées des fragments des reliques du saint, en la présence du patriarche de Bulgarie Néophyte, qui a béni les fidèles à l’issue de l’office. Celui-ci était concélébré par l’évêque de Melnik Gérasime et l’évêque de Bélogradtchik Polycarpe, ainsi que plusieurs prêtres. La cathédrale occupe une superficie de 3170 m2 et peut recevoir 10.000 personnes. C’est la troisième plus grande cathédrale sur la péninsule balkanique, après celle du Salut de la nation roumaine à Bucarest et celle de Saint-Sava à Belgrade. Elle est aussi la onzième plus grande cathédrale du monde orthodoxe. La cathédrale de Sofia commémore deux fois par an son saint patron, le 30 août et le 23 novembre. Deux vidéos, avec des extraits de la Liturgie, peuvent être visionnées ci-dessous.

