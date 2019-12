La fête de la Nativité a été célébrée solennellement et selon l’ordo athonite en la cathédrale du diocèse métropolitain du Katanga. La veille ont eu lieu les Matines et les Grandes Heures, suivies de la concélébration des Vêpres par le métropolite du Katanga Mélèce, avec l’archimandrite Cosmas Thasitis, vicaire général et des prêtres et diacres du diocèse métropolitain. Ensuite, des cadeaux et des victuailles ont été offerts aux collaborateurs de la mission et au clergé. Le jour de Noël, de nombreux fidèles étaient présents à la Liturgie, lesquels ont communié aux Saints Mystères. Après la Grande Entrée, le métropolite a ordonné prêtre le diacre Silouane. Le même jour, le métropolite a déjeuné avec les prêtres, diacres et candidats à la prêtrise, ainsi que les chantres. Les enfants ont chanté avec enthousiasme les hymnes de la Nativité, tandis que la journée s’est terminée par la célébration des Vêpres solennelles de la Synaxe de la Mère de Dieu selon l’ordo athonite. Le lendemain ont été célébrées les Matines et la sainte Liturgie. On peut voir ici les photos des différents offices et de l’ordination. Source

Source