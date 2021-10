En présence de l’évêque Symeon de Domodevo, du protopresbytre Jean (Gueit), doyen du Sud de la France, de plusieurs fidèles du Gard et de Lozère, de pèlerins dont certains sont venus de Marseille, Grenoble, Paris, de deux sœurs cisterciennes du monastère de Cabanoule, des moines du skite et de la moniale, sœur Enimie ont célébré dans une ambiance priante et paisible la liturgie épiscopale.

Fête de sainte Foy La Grande, le mercredi 6 octobre au Skite Sainte Foy à Saint-Julien-des-Points en Cévennes

A la fin de l’office des heures le frère Joseph, parrainé par l’higoumène Gérasime (Frère Jean), a été tonsuré et reçu l’ordre de lecteur par l’évêque Syméon. S’inspirant de l’Évangile du jour de la fête, la Cananéenne, Mgr Syméon a souligné l’importance de la force fulgurante de la demande, de la foi et de l’humilité. « Le Seigneur ne répond pas à la demande de la Cananéenne non pas pour refuser sa miséricorde mais intensifier son désir. Le salut est apporté à tous, étrangers et païens du monde » a dit Mgr Siméon. Sous un soleil radieux les fidèles ont partagé des agapes festives avec des produits du potager du monastère : velouté de courgettes, pâté végétal, gratin de potiron au poisson, compote de coing et figues fraîches.