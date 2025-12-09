Fête patronale de l’église Saint-Alypios-le-Stylite à Antalya

La sainte métropole de Pisidie a célébré avec solennité la mémoire de saint Alypios le Stylite, les 8 et 9 décembre 2025, selon le calendrier julien, dans l’église qui porte son nom, au cœur de la vieille ville d’Antalya.

Selon l’inscription de fondation, cet édifice fut construit aux frais des cousins Eustrate et Ephrem Danielidès entre 1843 et 1844. Aujourd’hui ouverte quotidiennement, l’église constitue le centre névralgique de la métropole et répond aux besoins spirituels croissants des fidèles orthodoxes de la région.

La veille de la fête, Son Éminence le métropolite Job de Pisidie a présidé les vigiles solennelles. Le lendemain matin, il a célébré la divine liturgie hiérarchique, lors de laquelle il a prononcé un sermon théologique rappelant les hauts faits spirituels du saint patron. Clergé et fidèles venus de toutes les paroisses de la métropole, Alanya, Side et Antalya, ont participé aux célébrations.

Les festivités se sont conclues par un concert du chœur paroissial, dirigé par Mme Lydia Maslova, suivi d’un repas fraternel offert à l’ensemble des participants au centre spirituel de la métropole.