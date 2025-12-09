Fête patronale de l’église Saint-Alypios-le-Stylite à Antalya

Catégories À la Une Actualités Europe par
Fête patronale de l’église Saint-Alypios-le-Stylite à Antalya

La sainte métropole de Pisidie a célébré avec solennité la mémoire de saint Alypios le Stylite, les 8 et 9 décembre 2025, selon le calendrier julien, dans l’église qui porte son nom, au cœur de la vieille ville d’Antalya.

Ssaint Alypios 1

Selon l’inscription de fondation, cet édifice fut construit aux frais des cousins Eustrate et Ephrem Danielidès entre 1843 et 1844. Aujourd’hui ouverte quotidiennement, l’église constitue le centre névralgique de la métropole et répond aux besoins spirituels croissants des fidèles orthodoxes de la région.

La veille de la fête, Son Éminence le métropolite Job de Pisidie a présidé les vigiles solennelles. Le lendemain matin, il a célébré la divine liturgie hiérarchique, lors de laquelle il a prononcé un sermon théologique rappelant les hauts faits spirituels du saint patron. Clergé et fidèles venus de toutes les paroisses de la métropole, Alanya, Side et Antalya, ont participé aux célébrations.

Les festivités se sont conclues par un concert du chœur paroissial, dirigé par Mme Lydia Maslova, suivi d’un repas fraternel offert à l’ensemble des participants au centre spirituel de la métropole.

YouTube video

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

10 décembre

Carême de la Nativité Saints Ménas, Hermogène et Eugraphe, martyrs à Alexandrie (vers 313) ; saint Gémellus, martyr paphlagonien (vers ...

27 novembre (ancien calendrier) / 10 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saint Jacques le Persan, mégalomartyr (421); saints dix-sept moines des Indes (IVème s.) ; Saint Maxime, ...

« L’Église orthodoxe aujourd’hui, entre cadre juridique et structure canonique : le cas français à l’épreuve de la loi du 24 août 2021 » par le père Jivko Panev

Nous commémorons aujourd’hui le cent vingtième anniversaire de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la Séparation ...

Fête patronale de l’église Saint-Alypios-le-Stylite à Antalya

La sainte métropole de Pisidie a célébré avec solennité la mémoire de saint Alypios le Stylite, les 8 et 9 ...

Conférence des Églises européennes (CEC) : « Les Églises affrontent l’idéologie du « Monde russe » »

Les participants à la Conférence des Églises européennes (CEC), qui s’est tenue du 1ᵉʳ au 3 décembre à Helsinki (Finlande), ...

La détention « provisoire » du métropolite Arsène de Sviatogorsk est encore prolongée de deux mois

Le samedi 6 décembre 2025, le tribunal du district de Tchetchelovsky à Dniepr a poursuivi son audience afin de déterminer ...

26 novembre (ancien calendrier) / 9 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saint Alype, stylite à Andrinople (VIIème s.) ; saint Amateur, évêque d’Autun, (IIIème s.) saint Jacques, ...

9 décembre

Carême de la Nativité – dispense de poisson Conception de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie par ...

Métropolite Job de Pisidie – « Léon XIV-Bartholomée : l’importance et l’après d’une rencontre »

Pendant quelques jours, les yeux du monde furent tournés vers le Phanar pour le tout premier voyage du pape Léon ...

« L’icône orthodoxe : la lumière de l’éternité » – Exposition internationale d’icônes à Paris

Du 11 décembre 2025 au 29 janvier 2026 La paroisse orthodoxe bulgare Saint-Patriarche-Euthyme-de-Tarnovo présente la onzième exposition d’icônes et de ...

8 décembre

Carême de la Nativité Avant-fête de la conception de la Très-Sainte Mère de Dieu par sainte Anne (usage grec). Saint ...

25 novembre (ancien calendrier) / 8 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité – Dispense de poisson Clôture de la fête de la Présentation au Temple de la Très-Sainte ...

Recension : « Connaître les icônes » d’Élisabeth Hériard-Dubreuil (éd. Salvator)

Élisabeth Hériard-Dubreuil, « Connaître les icônes », Éditions Salvator, collection « Voix de l’orthodoxie », 2025, 192 pages, 24,90 euros. Cet ouvrage, dont Mgr Dimitrios ...

Bertrand Vergely : « L’intelligence » – lundi 8 décembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’intelligence » aura lieu lundi 8 décembre à 18 h 30 dans les locaux de la paroisse ...

7 décembre

26ème dimanche après la Pentecôte Carême de la Nativité – Dispense de poisson Saint Ambroise, évêque de Milan (397) ; ...

24 novembre (ancien calendrier)/7 décembre (nouveau)

26ème dimanche après la Pentecôte Carême de la Nativité – dispense de poisson Après-Fête de la Présentation au Temple de ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.