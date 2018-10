Le monastère de la Protection de la Mère de Dieu, aux Sciernes d’Albeuve, dans le canton de Fribourg, qui dépend du Patriarcat de Roumanie, a commémoré sa fête patronale le samedi 6 octobre, marquant également la cinquième année de son existence. La sainte Liturgie était présidée par Mgr Joseph, métropolite d’Europe Occidentale et Méridionale de l’Église orthodoxe roumaine, qui était assisté de l’archimandrite Justin, père spirituel du monastère de Stavropoleos à Bucarest, du hiéromoine Callinique, aumônier du monastère, de l’archiprêtre Pompiliu Nacu, doyen des paroisses de Lombardie, de l’archiprêtre Adrien Diaconu, doyen des paroisses de Suisse, du prêtre Gheorghe Laurenţiu Precup de Berne et des diacres Justinien et Nicolas. L’office était célébré en roumain et en français. Dans son homélie, le père Justin a insisté sur l’obéissance, celle-ci n’étant pas due uniquement par le clergé et les moines, mais aussi par les laïcs. À la fin de l’office, le métropolite Joseph a rappelé que, outre la fête de la Protection de la Mère de Dieu, le monastère avait encore pour saints protecteurs St Jean de Changhaï et St Étienne le Grand. En relation avec le referendum qui avait lieu le même jour en Roumanie sur la protection de la famille traditionnelle, le métropolite a rappelé que l’Église orthodoxe célébrait les fêtes de la conception de la Mère de Dieu et de St Jean Baptiste, ce qui signifie qu’il étaient des êtres humains dès leur conception. Évoquant la présence de l’Orthodoxie roumaine en Suisse, le métropolite a mentionné qu’il s’agissait d’une petite communauté, tandis qu’en Italie, qui était représentée ici par le père Pompiliu Nacu, l’Église roumaine comptait désormais 300 paroisses. À l’issue de la Liturgie, des agapes ont été offertes par le monastère aux nombreux pèlerins venus en ce jour. Dans l’après-midi, le métropolite Joseph a béni une grande Croix en bois, sculptée en Roumanie, et qui se dresse désormais devant le monastère. Des détails sur la communauté sont disponibles sur le site ci-dessous.

