Fonds humanitaire Sainte-Marie-de-Paris pour l’Ukraine

Devant la situation humanitaire tragique créée par la guerre en Ukraine, l’ « Aide humanitaire » qui a fonctionné par le passé au sein de ‘l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale est relancée sous la forme d’un « Fonds Humanitaire Sainte Marie de Paris ».

Les fonds collectés seront d’une part transmis à des organisations humanitaires reconnus pour leur intégrité et leur efficacité, et d’autre part, serviront à assister les réfugiés venant d’Ukraine que nous allons accueillir dans les semaines et les mois qui viennent.

Vous pouvez verser vos dons par carte bancaire sur CE LIEN

ou bien par virement sur le compte (voir RIB joint),

ou par chèque bancaire à l’ordre Administration diocésaine des églises russes , mention « Fonds humanitaire » au 12, Rue Daru, 75008 Paris.

À noter : les dons donneront lieu à émission d’un reçu fiscal.

L’activité financière du Fonds Sainte Marie de Paris, sera contrôlée par la commission des finances de l’Archevêché et présentée à l’Assemblée Générale de l’Archevêché.

