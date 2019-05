Dans le cadre du cycle de conférences de la Fraternité d’Abraham « La Méditerranée berceau et devenir de l’Europe à la lumière du rôle et de l’évolution des religions abrahamiques », Goran Sekulovski, professeur à l’Institut Saint Serge, donnera une conférence intitulée « L’orthodoxie : naissance et développement à la suite de la séparation des Eglises chrétiennes d’Orient et d’Occident ». La conférence se tiendra à l’Institut Protestant de Théologie qui héberge temporairement l’institut Saint Serge le mardi 11 juin 2019 de 19h30 à 21h30 83 boulevard Arago à Paris 14e (ouverture des portes 19H).

Frais d’inscription à régler à l’accueil de la conférence : 5€.