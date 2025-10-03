Grand concert de chants liturgiques orthodoxes à Paris

Catégories À la Une Actualités Annonces Concert Être ensemble France par
Grand concert de chants liturgiques orthodoxes à Paris

L’ACER-MJO, conjointement avec sa paroisse historique de la Présentation-de-la-Vierge-au-Temple à Paris, organise un grand concert de chants liturgiques orthodoxes le dimanche 12 octobre à 15 h à l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas (252 rue Saint-Jacques, Paris V). Cet événement est destiné à financer le déménagement de l’église et la mise à l’abri de son patrimoine iconographique, rendus nécessaires par les grands travaux de reconstruction qui attendent notre site rue Olivier-de-Serres, dans le XVᵉ

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com!

Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez :

S'abonner Se connecter

Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

4 octobre

Saint hiéromartyr Hiérothée, évêque d’Athènes, (305)

21 septembre (ancien calendrier) 4 octobre (nouveau)

Clôture de l’Exaltation de la Croix ; saint Codrat, apôtre, martyr à Magnésie (vers 130) ; saint prophète Jonas ; saint Jonas le ...

Grand concert de chants liturgiques orthodoxes à Paris

L’ACER-MJO, conjointement avec sa paroisse historique de la Présentation-de-la-Vierge-au-Temple à Paris, organise un grand concert de chants liturgiques orthodoxes le ...

Discours du patriarche œcuménique Bartholomée lors de la réunion sacerdotale de la métropole de Thessalonique (1er octobre 2025)

« Très révérend métropolite de Thessalonique Philothée, pasteur de cette éparchie sauvée par Dieu, et autres très honorables frères hiérarques, Très ...

Patriarche bulgare Daniel : « Les défis du développement technologique et notre réponse orthodoxe »

Nous vous proposons de lire l’exposé de Sa Sainteté le patriarche bulgare Daniel donné lors de la deuxième conférence internationale ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Les deux reclus de Gaza»

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui de feuilleter avec lui la « Correspondance » de Barsanuphe et Jean de ...

3 octobre

Jour de jeûne Saints hiéromartyrs Denys l’Aréopagite, évêque d’Athènes, Rustique, prêtre, et Éleuthère, diacre (96), sainte Menne, ermite (IVème s.), ...

20 septembre (ancien calendrier)/3 octobre (nouveau)

Jour de jeûne Après-fête de l’Exaltation de la Croix ; saint Eustathe-Placide (Eustache), grand-martyr à Rome, avec son épouse, sainte ...

Réunion du Saint-Synode du Patriarcat de Jérusalem : confirmation de l’élection du nouvel archevêque Syméon du Sinaï

Le Saint-Synode du Patriarcat de Jérusalem s’est réuni dans la Ville Sainte le mercredi 1er/18 septembre 2025, sous la présidence ...

Vêpres pontificales de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France à Notre-Dame de Paris

À l’occasion de la fête de saint Denys l’Aréopagite, patron céleste de Paris, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) ...

Commission internationale pour le dialogue théologique anglican–orthodoxe

Septembre-octobre 2025, Saint Davids, Pays de Galles Communiqué Au nom du Dieu Trine et avec la bénédiction et l’accompagnement de ...

Le métropolite Onuphre a félicité les défenseurs de l’Ukraine et a appelé à l’unité de la société

Le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne (EOU), Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, s’est adressé ...

2 octobre

Saint hiéromartyr Cyprien et la vierge Justine, de Nicomédie (304),

19 septembre (ancien calendrier)/2 octobre (nouveau)

Après-fête de l’Exaltation de la Croix ; Saints Trophime, Sabbace et Dorymède, martyrs à Antioche de Pisidie (276), sainte martyre ...

La formation « Orthodoxie et médias » 2025-2026 (Institut Saint-Serge)

La formation « Orthodoxie et médias » 2025-2026 de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge débutera la semaine prochaine. Les inscriptions sont ouvertes. ...

1er octobre

Jour de jeûne Protection de la Très sainte Mère de Dieu. Saint apôtre Ananie, des soixante-dix, saint Romain le Mélode ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.