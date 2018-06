Entretien avec Hank Hanegraaff, « Bible Answer Man »

Nous vous invitons à regarder l’entretien avec Hank Hanegraaff que le père Jivko Panev a réalisé pendant le 2e colloque international sur les médias numériques et le soin pastoral orthodoxe qui s’est tenu en Crète du 18 au 21 juin. Hank Hanegraaff, connu sous le nom de « Bible Answer Man » a été l'une des plus grandes figures de l'évangélisme aux États-Unis avant de se convertir à l'orthodoxie en 2017.

