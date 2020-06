Homélie du père Placide (Deseille) pour le lundi du Saint-Esprit

La fête de la Pentecôte que nous célébrons en ces jours, – car cette fête ne se limite pas au dimanche de la Pentecôte, mais dure toute la semaine qui suit, laquelle ne fait que la prolonger, ne fait qu’en diffuser en quelque sorte la sobre ivresse, – cette fête marque véritablement un sommet, le sommet de toute l’année chrétienne. Au cours des mois précédents, nous nous sommes d’abord préparés à la fête de Pâques, puis nous avons, au cours de la Grande Semaine, suivi le Seigneur dans sa voie douloureuse jusqu’à la Croix, jusqu’à la mort, jusqu’au tombeau. Nous avons célébré sa glorieuse Résurrection. Puis nous avons suivi ses apparitions aux disciples pendant quarante jours, qu’il a ménagées pour faire de ses apôtres les témoins de sa résurrection. Ces quarante jours s’achevaient par la fête de l’Ascension, qui manifestait pleinement le changement d’état intervenu en lui par la Résurrection. Le Christ ressuscité n’a plus simplement une vie « dans la chair », comme dit saint Paul, une vie telle qu’il l’a menée durant sa vie terrestre. Certes, durant sa vie terrestre, le Saint-Esprit reposait déjà pleinement sur la sainte humanité du Christ, mais c’est par sa glorification, sa résurrection et son ascension que cette plénitude de l’Esprit, qui était dans sa nature humaine, a pu manifester vraiment tous ses effets. En effet, durant sa vie terrestre, le Seigneur voulait que l’éclat de sa divinité, ce rayonnement de sa divinité, soit en quelque sorte occulté pour qu’il puisse véritablement porter – comme le bon pasteur ayant la brebis perdue sur ses épaules – notre humanité avec toutes les suites du péché. Lui qui était sans péché, il a voulu assumer tous les fruits du péché, la souffrance, la mort. Mais avec la résurrection, la présence des énergies du Saint-Esprit dans son humanité même a pu se manifester. Et par là même, il est devenu source de vie, source de l’Esprit pour tous ceux qui croiraient en lui. Et c’est là le sens de la Pentecôte. La Pentecôte manifeste que le Christ monté aux cieux est assis à la droite du Père, c’est-à-dire participant pleinement à la puissance de son Père dans son humanité même, remplie de la vie de l’Esprit, remplie des énergies de cet Esprit qui de toute éternité repose sur le Fils de Dieu. Le Christ peut répandre son Esprit-Saint sur tous ceux qui croient en lui, sur tous ceux qui s’approchent de lui par la foi, par les sacrements qu’il a établis ; par le baptême, par la chrismation, par l’eucharistie surtout, il répand en eux son Esprit-Saint. Et ainsi se réalise pour l’Église, le jour de la Pentecôte, comme saint Pierre le proclamait dans son discours, cette effusion de l’Esprit annoncée par les prophètes, et qui constitue le cœur même de la Nouvelle Alliance, de ce Testament que Dieu a voulu accomplir en faveur des hommes pour les unir à lui. Car ce don de l’Esprit-Saint nous unit vitalement au Christ ; ces énergies de l’Esprit-Saint nous sont envoyées par le Christ en son humanité glorieuse elle-même. Elles nous soudent ainsi au Christ, elles font véritablement de nous ses membres. C’est la même vie de l’Esprit-Saint qui circule dans le Christ ressuscité et en nous, en chacun de ses membres. Et par là même, dans la mesure où nous sommes greffés sur le Christ, où nous devenons véritablement ses membres, où nous devenons le Christ, en un sens très réel, nous devenons pleinement en Lui fils de Dieu par adoption. Oui, l’Esprit-Saint, quand il nous est donné ainsi le jour de la Pentecôte, – Pentecôte qui se continue par le ministère sacramentel de l’Église à travers toute l’existence de ses membres et par toutes les formes du don de la grâce divine – l’Esprit-Saint fait de nous véritablement par adoption des fils du Père, comme le Fils unique l’est par nature. Nous ne sommes plus à l’égard de Dieu de simples créatures, nous ne sommes plus des serviteurs, nous sommes véritablement ses enfants, dans son Fils unique par nature. C’est ce qu’exprimait très bien l’Église ancienne par un détail rituel, une tradition qui peut nous surprendre aujourd’hui. Le Notre-Père était considéré comme la prière par excellence des baptisés. C’est pour cela qu’on ne l’apprenait aux catéchumènes qu’au dernier moment avant leur baptême. Et l’on ne récitait jamais le Notre Père à haute voix devant des non-baptisés, car seuls ceux qui ont été baptisés peuvent dire au plein sens des mots : « notre Père ». Oui, l’Esprit-Saint crie en nous « Abba Père », comme le dit saint Paul. Et le premier effet de la présence du Saint-Esprit en nous, c’est de nous faire prendre conscience de cette relation fi liale à l’égard de Dieu : Dieu est un Père infiniment aimant, infiniment proche de nous. Et le Saint-Esprit, en répandant cette charité, cet amour dans nos cœurs, non seulement éveille en nous dans sa plénitude l’amour de Dieu, mais nous fait aussi aimer tous nos frères les hommes de l’amour dont Dieu les aime. L’amour véritable, sous toutes ses formes, n’est pas une vertu humaine, il est quelque chose d’incréé, elle est l’agir de Dieu présent en nous, mêlé à notre agir. Et par là même se trouve réparée cette division entre les hommes qu’avait introduite le péché. Les premiers

livres de l’Ancien Testament, la Genèse en particulier lorsqu’elle nous raconte l’histoire de la Tour de Babel, veut exprimer que le péché était essentiellement un ferment de division entre les hommes. Et le don de l’Esprit-Saint, dans la mesure où nous y sommes dociles, dans la mesure où nous le mettons en œuvre dans notre vie, doit nous rassembler, doit recréer entre les hommes cette unité que Dieu a voulue pour eux, qui fait d’eux un seul corps du Christ. Oui, c’est le don de l’Esprit-Saint, qui nous est donné par le Christ ressuscité, qui est le seul fondement d’unité qui peut vraiment rassembler les hommes, dans la mesure, encore une fois, où nous y consentons. La Pentecôte est l’antithèse de la tour de Babel. Car, comme je le disais tout à l’heure, c’est par la foi, par le baptême, par les sacrements que nous sommes remplis de l’Esprit-Saint, que nous sommes remplis de Lui d’une façon cependant, dans un certain sens, encore imparfaite. En effet, la grâce du baptême est un germe, c’est une force, certes, sans aucun doute, mais une force qui n’a pas encore manifesté tous ses effets. Car le baptême et les autres sacrements laissent subsister en nous les tendances mauvaises qui viennent de notre vieil homme. Ce vieil homme est mort, a été enseveli, dans le baptême ; toutefois certains de ses traits se manifestent encore en nous. Il reste encore en nous, après le baptême, des tendances mauvaises, des tendances à l’égoïsme, des tendances à nous faire centre, à nous déifi er nousmêmes. Dans l’homme baptisé ces tendances mauvaises persistent : il continue à éprouver un désir de jouissance excessif, un désir de domination, comme une complicité secrète avec des tentations diverses qui peuvent nous séparer de Dieu si nous y cédons. Mais la présence en nous de l’Esprit-Saint reçu au baptême nous donne la force de lutter victorieusement contre toutes ces mauvaises tendances qui demeurent en nous. Oui, nous possédons en nous la force qui doit nous permettre d’être vainqueurs dans ce combat contre toutes nos mauvaises tendances, contre toutes ces tentations qui nous sollicitent constamment. Il faut avoir conscience de cela aussi : notre vie chrétienne est un combat, un combat pour que justement cette vie selon l’Esprit triomphe en nous ; cette loi nouvelle de l’Évangile que le Saint-Esprit manifeste dans nos cœurs, dont il nous donne l’attrait, dont il nous donne le sens, dont il nous donne le goût, ne triomphera en nous que si nous coopérons à la grâce de l’Esprit-Saint qui agit en nous, que si nous écoutons sa voix intérieure, que si nous préférons la saveur du bien, la saveur de toutes les vertus évangéliques, de tout ce que le Christ nous a enseignés, si nous préférons tout cela au goût des choses purement terrestres et à la saveur de notre propre égoïsme. Oui, la vie chrétienne est un combat, mais un combat qui doit être victorieux parce que nous avons en nous cette force de l’Esprit qui va nous permettre de vaincre. Ceci à condition que nous sachions rentrer dans notre cœur, prendre conscience de ces bons instincts, de cet attrait pour le bien, de ce sens de tout ce qui est selon Dieu, selon l’Évangile, que l’Esprit-Saint suscite en nous. Saint Séraphin de Sarov disait dans son entretien avec Motovilov que le but de la vie chrétienne est l’acquisition du Saint-Esprit. Cette parole peut paraître étonnante au premier abord, parce que, justement, le baptisé a déjà le Saint-Esprit en lui. En quel sens peut-on dire que nous devons encore acquérir le Saint-Esprit ? Eh bien, en ce sens précisément que coexistent en nous à la fois les bons instincts, le sens des choses de Dieu, le sens des valeurs évangéliques que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur, et ces restes du vieil homme, ces tendances mauvaises. Acquérir le Saint-Esprit, c’est justement, par la coopération de notre liberté et de cette grâce de l’Esprit qui nous habite, arriver à vaincre peu à peu toutes ces mauvaises tendances pour que notre vie passe entièrement sous la conduite de l’Esprit-Saint, et que, en toutes nos actions, notre guide soit essentiellement notre conscience, notre conscience de baptisés, transfigurée par la présence de l’Esprit-Saint. Et si nous sommes fi dèles, ce combat doit être mené tous les jours. Il ne faut pas se faire d’illusion, c’est un combat rude, ardu. La vie chrétienne ne consiste pas simplement à recevoir les sacrements, à aller à la Liturgie le dimanche et à être fi dèle simplement à quelques pratiques. La vie chrétienne est un combat, un combat spirituel, un combat invisible dont il ne faut pas nous dissimuler la difficulté. Il faut sans cesse nous réveiller, parce que nous risquons de nous endormir et d’oublier que nous sommes ainsi toujours sollicités par le mal, que nous risquons de nous y laisser entraîner sans nous en apercevoir et de tomber dans un état de médiocrité, de tiédeur, qui est bien éloigné de l’acquisition du Saint-Esprit dont parlait saint Séraphin. Si nous menons courageusement ce combat, alors, peu à peu, le Saint-Esprit mènera et dirigera toute notre vie. Selon une comparaison employée par certains auteurs spirituels, notre vie chrétienne ressemble tout d’abord à une barque qui avance à force de rames, il faut faire effort à tout moment, lutter constamment contre nos mauvaises tendances. Et puis un jour, notre vie spirituelle ressemblera davantage à une barque qui a tendu ses voiles et n’a plus qu’à se laisser mener au souffl e de l’Esprit-Saint. C’est là ce en quoi consiste, à proprement parler, l’« acquisition du Saint-Esprit ». À ce moment là, ce qu’il faudra surtout, c’est garder cette attention intérieure, suivre toujours notre conscience éclairée, illuminée, trans fi gurée par l’Esprit-Saint. Oui, c’est alors que nous aurons véritablement le goût des choses de Dieu, c’est alors que notre vie sera une vie véritablement joyeuse, une vie véritablement transfigurée par cette motion, cette action du Saint-Esprit en nous. Et ainsi notre vie sera une vie céleste, une vie réellement divinisée par la compénétration de notre agir par l’agir incréé de Dieu, et nous serons vraiment assis dans les cieux, tout en restant matériellement sur terre, car notre cœur sera dans les cieux avec le Christ, dans la puissance de son Esprit, à la gloire de son Père, dans les siècles des siècles. Amen.

On lira avec profit l’ensemble des homélies du P. Placide dans les deux volumes intitulés, édités par le monastère Saint-Antoine-le-Grand.