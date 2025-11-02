Hommage : « Père Michel Evdokimov, un homme aux multiples facettes »

Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. ...
La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’univers trinitaire » aura lieu lundi 3 novembre à 18 h 30 dans les locaux de ...
À l’occasion d’un office des défunts célébré à la mémoire du père Michel Evdokimov (1930-2025), dans la paroisse Saints-Pierre-et-Paul qu’il ...
Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de juin, Carol Saba a reçu Pierre Gonneau ...
Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, réuni le 30 octobre à Moscou sous la présidence du patriarche Cyrille, a approuvé ...
21ème dimanche après la Pentecôte Saints Akindynos, Pégase, Aphtonius, Elpidiphore et Anempodiste et leurs compagnons, martyrs en Perse (vers 345) ...
Saint Artème, grand-martyr à Antioche (362)
Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. ...
Saints anargyres et thaumaturges Côme et Damien et leur mère sainte Théodote (IIIème s.) ; saint Bénigne de Dijon, apôtre ...
Saint Jean de Cronstadt (1908)
Avec la bénédiction de Mgr Justin, évêque du Diocèse d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe serbe, le 6 novembre à partir ...
Jour de jeûne Saints Stachys, Amplias, Urbain, Narcisse, Apelle et Aristobule, apôtres ; saint Epimaque, martyr en Égypte (vers 250) ...
Jour de jeûne Saint Luc, évangéliste (I) ; saint Marin l’ancien, martyr en Cilicie (IV) ; saint Julien, moine au ...