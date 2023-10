Initiation au vieux-slave : Cours en Ligne 2023

L’ILARA, affilié à l’École Pratique des Hautes Études – PSL, est un institut spécialisé dans la formation et l’expertise des langues rares, agissant comme un pont entre la recherche et la société, et offrant des formations sur des langues peu étudiées, en danger ou éteintes, qu’elles soient anciennes ou à tradition orale.

Konstantinos Vetochnikov du Collège de France offre un cours de 42 heures sur le vieux-slave, langue historique des Slaves orientaux. Se déroulant les mercredis en visioconférence, ce cours vise à initier les participants à la langue, leur permettant de lire et traduire des textes moyennement difficiles tout en abordant l’alphabet, la grammaire, et la syntaxe; la formation inclut l’étude de divers textes, y compris bibliques, et une introduction à l’écriture glagolitique, sans nécessité de connaissances préalables en langue slave moderne.

