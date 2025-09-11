Intronisation de la première higoumène du saint monastère de la Dormition à Uchon en France

Intronisation de la première higoumène du saint monastère de la Dormition à Uchon en France

Le samedi 6 septembre 2025, a eu lieu l’intronisation de l’higoumène Ionia au saint monastère de la Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu, à Uchon, par l’évêque Justin de France et d’Europe occidentale du Patriarcat de Serbie.

Les sœurs du monastère, dirigées par la nouvelle higoumène Ionia, ont fait revivre ce saint monastère abandonné du Patriarcat de Serbie, grâce aux efforts inlassables de Son Excellence l’évêque Justin et du patriarche de Serbie Porphyre.

Les moniales proviennent de la nombreuse confrérie de l’higoumène allemande et grecque Diodora, du monastère patriarcal stavropégial « Denys de Trikala et Stagoi » à Arnstein Obernhof en Allemagne, toutes enfants spirituelles du fondateur de ces communautés monastiques, l’ancien Denys (Kalamboka).

Comme l’a souligné dans son discours Son Excellence l’évêque Justin, grâce à « notre précieux ancien et père spirituel », l’ancien Denys, le monastère s’est à nouveau ouvert, situé à deux heures de Lyon et quatre de Paris.

À la divine liturgie ont concélébré de nombreux prêtres, diacres et sous-diacres, tandis qu’à la divine eucharistie ont participé de nombreux fidèles de diverses nationalités : Serbes, Français, Grecs, Russes, Géorgiens, Ukrainiens, Suisses, Roumains, Libanais, Américains et Camerounais.

Parmi eux se distinguait le diacre Philippe, de la métropole du Cameroun du Patriarcat d’Alexandrie.

À la cérémonie étaient présentes l’higoumène supérieure Diodora, mère spirituelle de la nouvelle higoumène, la supérieure Émilienne, fondatrice de cinq saints monastères en Amérique et ancienne higoumène du saint monastère de Sainte-Sidonie dans le Maryland aux États-Unis, l’higoumène Hélène avec des sœurs du saint monastère orthodoxe de Bois Salair, des représentants de l’ancien Denys du monastère patriarcal stavropégial « Jean Capodistrias » à Bainville en Suisse, ainsi que des représentants du saint monastère de Sainte-Sunniva en Norvège, tous du Patriarcat de Serbie.

La cérémonie fut également honorée par la présence du maire de la ville d’Uchon, du consul de Serbie à Paris, ainsi qu’un représentant de l’ambassade américaine.

Des représentants de la communauté œcuménique de Taizé et de la communauté monastique catholique « Bethléem » de la région voisine ont également donné le jour, en signe de soutien fraternel.

Après l’office, une riche table fut offerte à tous les participants.

Son Excellence s’est longuement adressé aux fidèles puis a quitté pour son siège à Paris.

« Les sœurs ont donné un nouveau souffle à ce lieu sacré par les prières, le labeur, la joie et le rassemblement des fidèles de tous côtés » – a déclaré entre autres Mgr Justin.

Enfin, il a souhaité de nombreuses et heureuses années à la nouvelle higoumène sœur Ionia et à sa confrérie !

YouTube video

Source et photographie

