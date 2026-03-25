Jean-Claude Polet répond aux questions du public sur saint Sophrony (vidéo)

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Jean-Claude Polet répond aux questions du public sur saint Sophrony (vidéo)

À l’issue de sa conférence « Sophrony, un saint génial, tout simplement », prononcée le 17 mars 2026 dans le cadre des Rencontres de Saint-Stéphane à la Métropole grec-orthodoxe de France (7, rue Georges-Bizet, Paris), Jean-Claude Polet a répondu aux questions du public.

Professeur émérite à l’Université de Louvain-la-Neuve et secrétaire de l’association Saint-Silouane l’Athonite, Jean-Claude Polet a approfondi plusieurs aspects de la vie et de l’enseignement spirituel de l’archimandrite Sophrony (Sakharov), canonisé par le Patriarcat œcuménique en 2019.

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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