« Orthodoxie » (France-Culture) : « Hommage au métropolite Jérémie (1935-2025) »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 21 septembre a rendu hommage au métropolite Jérémie (Calligiorgis). L’invité est Nikos Aliagas, animateur de télévision. Présentation : « Hommage à Mgr Jérémie, métropolite de France de 1988 à 2003, premier président de l’AEOF, mort le 20 juin dernier dans son pays, à Kos, île grecque du Dodécanèse, où il résidait depuis 2018. Avec le témoignage de Nikos Aliagas qui fut élève de Mgr Jérémie à l’école grecque de Châtenay-Malabry. Jérémie Calligiorgis après avoir fait sa scolarité à Kos, puis à Patmos, a continué ses études à l’école théologique du patriarcat œcuménique de Halki, à Heybeliada, île de la mer de Marmara, et, ordonné diacre aussitôt après, est arrivé en France en 1959 pour poursuivre sa formation à l’Institut supérieur de liturgie de l’Institut catholique de Paris. A la fin de ses études, remarqué par le métropolite de France Mélétios, le père Jérémie a gravi très vite les échelons de la hiérarchie ecclésiastique en devenant tour à tour prêtre, archimandrite, vicaire général, puis en 1971 évêque vicaire du diocèse et, enfin, en 1988, métropolite de France à la suite de la démission de Mgr Mélétios pour cause de santé. En 2003, Mgr Jérémie a été élu métropolite de Suisse en devenant ainsi directeur du Centre orthodoxe du patriarcat œcuménique de Chambésy en charge également du secrétariat de la préparation, puis de la tenue du Concile panorthodoxe qui s’est réuni en Crète en juin 2016. Enfin, en 2018, il a été élu métropolite d’Ancyre et s’est retiré à Kos retrouvant ainsi pour les dernières années de sa vie terrestre son pays d’origine. Au cours de son très long service en France, le métropolite Jérémie a déployé une activité multiple tant dans le domaine pastoral – de l’avis de tous ceux qui l’ont connu il fut un pasteur exceptionnel – que dans le domaine institutionnel, notamment œcuménique, en sa qualité de co-président du Conseil des églises chrétiennes en France, mais aussi, en dépassant le cadre géographique de la France, depuis 1987 vice-président, puis, de 1997 à 2002 président de la Conférence des Églises européennes (KEK). L’année 2002 il a aussi été nommé chevalier de la Légion d’honneur. » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.

