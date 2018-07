Le 8 juillet, la jeunesse de Moscou célébrera la Journée de la famille, de l’amour et de la fidélité conjugale avec les Russes et les hôtes étrangers de la capitale

Le 8 juillet, la Russie célèbre la Journée de la famille, de l’amour et de la fidélité conjugale, à l’occasion de la fête du saint couple princier Pierre et Fébronie de Mourom (XIIIème siècle) qui, par sa vie, constitua un exemple de mariage chrétien. Cette fête est désormais très populaire en Russie. Des bénévoles du projet « Notre Moscou » sortiront ce jour dans les rues de la ville en costumes nationaux russe et souhaiteront bonne fête aux habitants de la ville et aux supporters venus du monde entier pour la coupe du monde de football. Les jeunes expliqueront la fête aux étrangers et leur offriront des cartes postales avec des explications en russe et en anglais. Cette action sera organisée dans le but de populariser les valeurs familiales et une attitude sérieuse envers le mariage. Mais il sera également question d’améliorer les relations inter-ethniques en Russie, d’attirer l’attention sur le rite du mariage et la famille en tant que partie indissociable d’une société saine. Les bénévoles feront un sondage auprès des hôtes de la capitale sur le thème « Que signifie la famille pour vous ? » Un clip vidéo sera réalisé d’après les résultats. « Notre Moscou » est un projet du Centre des programmes orthodoxes « Saint Georges le Victorieux », avec le soutien du Comité des relations publiques de la ville de Moscou.

