La 5e Rencontre de Saint-Stéphane : « Sophrony, un saint génial, tout simplement »

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La 5e Rencontre de Saint-Stéphane : « Sophrony, un saint génial, tout simplement »

La Métropole grec-orthodoxe de France organise, mardi 17 mars 2026 à 19 h, la cinquième conférence du cycle des Rencontres de Saint-Stéphane, dans la salle de la Métropole (7, rue Georges-Bizet, 75016 Paris).

L’orateur sera M. Jean-Claude Polet, membre fondateur et secrétaire de l’Association Saint-Silouane l’Athonite, professeur émérite à l’Université de Louvain-la-Neuve. Sa conférence, prononcée en français, est intitulée Sophrony, un saint génial, tout simplement.

L’archimandrite Sophrony (Sakharov, 1896-1993), disciple de saint Silouane l’Athonite et fondateur du monastère Saint-Jean-Baptiste à Maldon (Essex), est une figure majeure de la spiritualité orthodoxe du XXe siècle. Il a été canonisé par le Patriarcat œcuménique le 27 novembre 2019.

La conférence sera précédée d’un office de Grandes Complies à 18 h 15 à la cathédrale Saint-Stéphane.

L’entrée est libre.

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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