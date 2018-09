La Cour suprême turque a rejeté une requête de l'un des groupes religieux demandant la transformation du musée historique de Sainte-Sophie, en mosquée a rapporté jeudi l'agence de presse anatolienne. Selon l'agence, la Cour a rejeté la requête évoquant des erreurs formelles ayant été commises lors de sa rédaction. La basilique de Sainte-Sophie fut transformée en mosquée lors de la chute de Constantinople en 1453, puis en musée en 1935. Selon la loi turque, le culte dans les musées est interdit.

L’agence note que, ces derniers temps, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan a reçu des appels pour rendre le statut de la mosquée au musée.

Source

This post is also available in: English (Anglais)