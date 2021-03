« La foi dans une grande ville », sur les gens qui font de bonnes actions

L’année 2020 avec ses difficultés extrêmes nous a montré à tous que les héros de notre temps, ce sont les gens qui s’occupent de bienfaisance et d’aide au prochain. Ainsi en Russie, la chaîne de télévision « SPAS » [le Sauveur], avec la maison d’édition « Nikeïa » [Nicée] proposent une série d’interviews avec des bienfaiteurs russes connus. Le projet « La foi dans une grande ville. Les gens qui font de bonnes actions » a été créé avec le soutien du Fonds de subventions présidentielles et est dédié à la bienfaisance et aux gens pour lesquels le sens de la vie est devenu l’aide aux nécessiteux. Chacun des douze participants du projet avait ses raisons de choisir précisément cette voie. Douze héros, douze esquisses télévisées sur ceux qui, dans le bruit des grandes villes, peuvent écouter les demandes des gens pour qui la vie est bien plus difficile que pour tous les autres. Le chef de projet, Nikolaï Breev, a souligné : « Les héros de ce cycle d’interviews sont des leaders de la bienfaisance russe, avec lesquels s’entretient Tutta Larsen, animatrice de radio et télévision. Selon Breev, elle a réussi à « dévoiler » remarquablement ces gens, de telle façon que le projet est porteur d’exemples concrets. Les motifs des héros y sont montrés, ce qui les a incités à s’occuper de bienfaisance, comment est née cette nécessité, quel rôle a joué en cela l’éducation familiale. Ainsi, les « gens apprennent chez les gens », chez ceux qui « ne se sont pas arrêtés à la bienfaisance spontanée, mais ont fait de la bienfaisance leur genre de vie », qui s’occupent de cela professionnellement, « par appel du cœur ».

Les héros du projet sont : Maria Lvov-Belov – sénatrice du Conseil de la Fédération ; Ekaterina Smolnikov, journaliste et personnalité publique, créatrice du projet « Play and help », épouse du footballeur Igor Smolnikov ; Marina Akhmedov, journaliste, écrivain, finaliste du prix littéraire « Rousski booker » ; l’archiprêtre Alexandre Tkatchenko, fondateur et directeur général de l’établissement de soins palliatifs destiné aux enfants atteints de maladies incurables, le premier en Russie, à Saint-Pétersbourg, et encore beaucoup d’autres intervenants.

Maintenant, après l’expérience de la pandémie et des restrictions et les épreuves qui lui sont liées, la discussion à ce sujet est particulièrement actuelle. Les héros discutent des différents projets bénévoles, ils racontent comment y impliquer plus de gens. Selon eux, lors des restrictions liées à la propagation du coronavirus, beaucoup de gens ont pris conscience de l’importance de l’aide bénévole. Les participants partagent également leurs opinions sur le rôle des médias dans le soutien à la bienfaisance. Les experts considèrent qu’il est important de montrer à la presse que l’aide aux autres peut être réalisée non pas seulement par les moyens financiers, et alors le bénévolat sera plus compréhensible et accessible à beaucoup de gens.

Ilya Zibarev, financier, banquier, mécène, administrateur du fonds Khabensky et du fonds « Œuvre commune », lequel fait revivre les églises du Nord de la Russie raconte en détail, dans son interview, comment se forme la bienfaisance en Russie à l’aide du monde des affaires. D’où vient chez l’homme la cupidité et l’amour ? Pourquoi est-il important d’assigner des moyens au développement de la bienfaisance ? Zibarev partage son opinion sur la nécessité de parler sur le fait que tu aides les autres et apportes ta contribution à la bienfaisance en Russie.

Le projet « La foi dans une grande ville. Les gens qui font de bonnes actions » est appelé à attirer l’attention sur ceux qui, chaque jour de leur vie, tendent une main secourable au prochain, qui par leur propre exemple peuvent évoquer le secours qu’ils prêtent aux nécessiteux, qui partagent leur expérience. Vous pouvez regarder la série en ligne sur YouTube.