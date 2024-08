L’administration du musée et de la réserve de la Laure des Grottes de Kiev, organisme public légalement propriétaire de la Laure, a retiré, après la Chapelle sur le puits artésien, une autre église monastique à l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite Onuphre) et l’a mise sous scellés pour le moment. La Laure est divisée en une partie supérieure et une partie inférieure. L’Église orthodoxe ukrainienne a déjà été expulsée

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.