Selon le maire de Kiev Vitaliy Klitschko 93 moines et novices de la Laure des Grottes de Kiev ont été infectés par le coronavirus. Selon les sources mêmes du monastère, 18 moines et moniales sont hospitalisés actuellement. L’hôpital municipal de Kiev a annoncé que deux moines étaient morts des suites du coronavirus, tandis que cette maladie n’est pas mentionnée comme cause de leur mort par la laure elle-même.

Sources 1 et 2